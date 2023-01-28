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Haberler Galeri EYT'liye oluk oluk para akıtılacak! 20 bin liraya varan ödeme! Bankalar kesenin ağzını açtı! 2023 emekli banka promosyonu...

EYT'liye oluk oluk para akıtılacak! 20 bin liraya varan ödeme! Bankalar kesenin ağzını açtı! 2023 emekli banka promosyonu...

Milyonlarca EYT'linin heyecanla beklediği düzenleme 30 Ocak Pazartesi günü Meclis'e geliyor. EYT'nin TBMM'ye sunulmasının ardından düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelecek. Burada yasalaşma süreci başlayacak. EYT'lilerin ilk emekli maaşını mart ayında alması beklenirken, gözler banka promosyonu ödemelerine çevrildi. Bankalar müşteri kazanabilmek için promosyon hazırlıklarına başladı. İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2023 17:11
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EYT’liye oluk oluk para akıtılacak! 20 bin liraya varan ödeme! Bankalar kesenin ağzını açtı! 2023 emekli banka promosyonu...

EYT'liye oluk oluk para akıtılacak! Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde son viraja girildi. Pazartesi günü TBMM'ye sunulacak ve Plan Bütçe Komisyonu'da yasalaşma sürecine girecek olan EYT'de en çok merak edilenlerden biri de promosyon ödemeleri oldu. İlk emekli maaşını mart ayında almaya hazırlanan EYT'liler şimdi de promosyon ödemelerinin ne kadar olacağını araştırıyor. İşte 2023 emekli banka promosyonu miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’liye oluk oluk para akıtılacak! 20 bin liraya varan ödeme! Bankalar kesenin ağzını açtı! 2023 emekli banka promosyonu...

20 BİN LİRA PROMOSYON İDDİASI

EYT düzenlemesinde son aşamaya gelinirken, bankaların promosyon ödemeleri de gündeme geldi. EYT yasasının çıkması ile birlikte bankaların promosyon miktarlarını 20 bin liraya kadar çıkaracağı iddia edildi.

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EYT’liye oluk oluk para akıtılacak! 20 bin liraya varan ödeme! Bankalar kesenin ağzını açtı! 2023 emekli banka promosyonu...

EYT'DE İLK MAAŞ MART'TA

EYT düzenlemesi 30 Ocak Pazartesi günü Meclis'e gelecek. Düzenleme, TBMM'ye sunulmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelecek. Burada yasalaşma sürecine girerek görüşmelere açılacak ve Genel Kurul'a gönderilecek. EYT düzenlemesi Genel Kurul'da oylanarak yasalaşacak. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardınan ise emeklilik için başvurular başlayacak.

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EYT’liye oluk oluk para akıtılacak! 20 bin liraya varan ödeme! Bankalar kesenin ağzını açtı! 2023 emekli banka promosyonu...

Şubat ayı içerisinde EYT başvurularının alınmasının ardından mart ayı içerisinde ilk maaşlar hesaplara yatırılacak. Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesinin ardından bankalar da müşteri kazanmak için promosyon düzenlemesine başladı.

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EYT’liye oluk oluk para akıtılacak! 20 bin liraya varan ödeme! Bankalar kesenin ağzını açtı! 2023 emekli banka promosyonu...

EYT'LİLER BANKA SEÇECEK

EYT ile emekli olacak 2,25 milyon vatandaş, emekli maaşı alabilmek için banka seçecek. Böylece EYT'lilerin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.