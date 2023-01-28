EYT’liye oluk oluk para akıtılacak! 20 bin liraya varan ödeme! Bankalar kesenin ağzını açtı! 2023 emekli banka promosyonu...

EYT'liye oluk oluk para akıtılacak! Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde son viraja girildi. Pazartesi günü TBMM'ye sunulacak ve Plan Bütçe Komisyonu'da yasalaşma sürecine girecek olan EYT'de en çok merak edilenlerden biri de promosyon ödemeleri oldu. İlk emekli maaşını mart ayında almaya hazırlanan EYT'liler şimdi de promosyon ödemelerinin ne kadar olacağını araştırıyor. İşte 2023 emekli banka promosyonu miktarları...