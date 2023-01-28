HaberlerGaleriEYT'liye oluk oluk para akıtılacak! 20 bin liraya varan ödeme! Bankalar kesenin ağzını açtı! 2023 emekli banka promosyonu...
EYT'liye oluk oluk para akıtılacak! 20 bin liraya varan ödeme! Bankalar kesenin ağzını açtı! 2023 emekli banka promosyonu...
Milyonlarca EYT'linin heyecanla beklediği düzenleme 30 Ocak Pazartesi günü Meclis'e geliyor. EYT'nin TBMM'ye sunulmasının ardından düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelecek. Burada yasalaşma süreci başlayacak. EYT'lilerin ilk emekli maaşını mart ayında alması beklenirken, gözler banka promosyonu ödemelerine çevrildi. Bankalar müşteri kazanabilmek için promosyon hazırlıklarına başladı. İşte son gelişmeler...