30 Ocak 2023, Pazartesi
26-31 Ocak Tarım Kredi Market güncel fiyat listesi! Ayçiçek yağında 60 TL'lik...Tarım Kredi Kooperatif Market YENİ İNDİRİMLİ KATALOĞU YAYINLANDI!
Tarım Kredi Kooperatif Market, yeni indirimli ürünler listesini yayınladı. Uygun fiyatlı ürünleriyle vatandaşların cebini rahatlatan Tarım Kredi Market'in yeni kataloğu binlerce vatandaş tarafından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 28-31 Ocak tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini duyurdu. Özellikle ayçiçek yağındaki indirim farkını görenler, markete koşuyor. İşte, Tarım Kredi Market yeni ürünler listesi...
Giriş Tarihi: 28.01.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 09:40
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