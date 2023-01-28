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Haberler Galeri 26-31 Ocak Tarım Kredi Market güncel fiyat listesi! Ayçiçek yağında 60 TL'lik...Tarım Kredi Kooperatif Market YENİ İNDİRİMLİ KATALOĞU YAYINLANDI!

26-31 Ocak Tarım Kredi Market güncel fiyat listesi! Ayçiçek yağında 60 TL'lik...Tarım Kredi Kooperatif Market YENİ İNDİRİMLİ KATALOĞU YAYINLANDI!

Tarım Kredi Kooperatif Market, yeni indirimli ürünler listesini yayınladı. Uygun fiyatlı ürünleriyle vatandaşların cebini rahatlatan Tarım Kredi Market'in yeni kataloğu binlerce vatandaş tarafından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 28-31 Ocak tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini duyurdu. Özellikle ayçiçek yağındaki indirim farkını görenler, markete koşuyor. İşte, Tarım Kredi Market yeni ürünler listesi...

Giriş Tarihi: 28.01.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 09:40
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26-31 Ocak Tarım Kredi Market güncel fiyat listesi! Ayçiçek yağında 60 TL’lik...Tarım Kredi Kooperatif Market YENİ İNDİRİMLİ KATALOĞU YAYINLANDI!

Tarım Kredi Marketler, yeni indirimli ürünler kataloğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Ocak ayının bitmesine sayılı günler kala Tarım Kredi Kooperatif Marketler'in ay sonu indirimleri gözleri üzerine çekti.Paylaşılan indirim listesinde yumurta, şeker, et ürünleri, kağıt havlu ve tuvalet kağıdı gibi birçok temel ihtiyaç ürünleri yer alıyor. Ayrıca ayçiçek yağı fiyatındaki indirim detayı dikkat çekiyor. İşte, şte, 25-31 Ocak Tarım Kredi Market indirimli ürünleri listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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26-31 Ocak Tarım Kredi Market güncel fiyat listesi! Ayçiçek yağında 60 TL’lik...Tarım Kredi Kooperatif Market YENİ İNDİRİMLİ KATALOĞU YAYINLANDI!

AYÇİÇEK YAĞINDA 60'TL'LİK İNDİRİM!

Tarım Kredi Market'te ayçiçek yağı indirimi dikkat çekti. Sıvıyağın 5 litresi 135 TL'ye satılmaya başladı. Piyasadaki yağ fiyatları 200 TL civarında satılıyor. Tarım Kredi Markette satılan yağ fiyatı ile karşılaştırıldığında vatandaşlar, 65 TL kâr elde ediyor.

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26-31 Ocak Tarım Kredi Market güncel fiyat listesi! Ayçiçek yağında 60 TL’lik...Tarım Kredi Kooperatif Market YENİ İNDİRİMLİ KATALOĞU YAYINLANDI!

İNDİRİMLER 25-31 OCAK TARİHLERİ ARASINDA!

Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de bu hafta indirime giren ürünlerin güncel fiyatları...

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26-31 Ocak Tarım Kredi Market güncel fiyat listesi! Ayçiçek yağında 60 TL’lik...Tarım Kredi Kooperatif Market YENİ İNDİRİMLİ KATALOĞU YAYINLANDI!
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26-31 Ocak Tarım Kredi Market güncel fiyat listesi! Ayçiçek yağında 60 TL’lik...Tarım Kredi Kooperatif Market YENİ İNDİRİMLİ KATALOĞU YAYINLANDI!