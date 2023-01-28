28 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI yatan GÜNCEL İLLER LİSTESİ!

Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI yatan GÜNCEL İLLER LİSTESİ!

Emekli ve memur maaşlarına uygulanan yüzde 30 zam oranının ardından sosyal destek ödemeleri de değişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşlarına güncelleme yapıldığını açıkladı. Her ay evde bakım maaşını alan vatandaşlar, Şubat ayı ödemelerinin ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki, "2023 şubat evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" İşte, zamlı evde bakım maaşı hakkında merak edinler...

Giriş Tarihi: 28.01.2023 17:12 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 17:23
  • 1
  • 13
Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI yatan GÜNCEL İLLER LİSTESİ!

"Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Ödemeler, her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Ocak ayının sonuna yaklaşırken, destekten faydalananlar şubat ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, "Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023?" İşte, evde bakım maaşı yatan iller listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI yatan GÜNCEL İLLER LİSTESİ!

BAKAN YANIK'TAN SOSYAL YARDIM AÇIKLAMASI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığının 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığının 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığının 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı'nın 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 3.038 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

  • 3
  • 13
Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI yatan GÜNCEL İLLER LİSTESİ!

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Evde bakım maaşları her ayın ortalarında itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılıyor.

  • 4
  • 13
Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI yatan GÜNCEL İLLER LİSTESİ!

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?

2022'de 3 bin 336 TL olan evde bakım maaşları yeni yılda 4.337 TL oldu. Temmuz ayında bu ücret 2 bin 706 TL'de 3 bin 340 TL'ye yükseltilmişti.

  • 5
  • 13
Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI yatan GÜNCEL İLLER LİSTESİ!

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.