28 Ocak 2023, Cumartesi
Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI yatan GÜNCEL İLLER LİSTESİ!
Emekli ve memur maaşlarına uygulanan yüzde 30 zam oranının ardından sosyal destek ödemeleri de değişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşlarına güncelleme yapıldığını açıkladı. Her ay evde bakım maaşını alan vatandaşlar, Şubat ayı ödemelerinin ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki, "2023 şubat evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" İşte, zamlı evde bakım maaşı hakkında merak edinler...
Giriş Tarihi: 28.01.2023 17:12 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 17:23
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13