HaberlerGaleriEYT'liye emeklilik tablosu netleşti! Kilit açıldı, 3600, 5000 ve 5400 prim + yaş ile kısmi emeklilik! SSK, Bağkur ve 4C'li'ye vuracak! EYT staj kapsamı...
EYT'liye emeklilik tablosu netleşti! Kilit açıldı, 3600, 5000 ve 5400 prim + yaş ile kısmi emeklilik! SSK, Bağkur ve 4C'li'ye vuracak! EYT staj kapsamı...
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sebebiyle Meclis görüşmelerine ara verdi. 28 Şubat'ta toplanması beklenen Meclis'in gündeme alacağı ilk maddeler arasında EYT düzenlemesi yer alıyor. Hem içeriğinde Meclis aşamasında değişiklik olup olmayacağı hem ilk maaşın ne zaman bağlanacağı merak ediliyor. Kapsam dışında olan vatandaşlar ise kısmi emeklilik için detayları merak ediyor. İşte, EYT düzenlemesi için aranan şartlar!