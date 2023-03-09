HaberlerGaleriEmekliye 6.702 TL, memura 12.632 TL maaş! Ek zam, enflasyon artışı ve intibak... İşte maaşlara yeni zam hesabı
Emekliye 6.702 TL, memura 12.632 TL maaş! Ek zam, enflasyon artışı ve intibak... İşte maaşlara yeni zam hesabı
Emekli, memur ve memur emeklileri Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 6 aylık enflasyon oranlarının ışığında maaş zammı uygulanıyor. Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş hesaplamaları hız kazandı. Ocak ve Şubat ayı enflasyon rakamları sonrasında olası maaşlar şimdiden milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. İşte, Ocak ve Şubat ayı enflasyon oranına göre olası maaşlar...