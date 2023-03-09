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Haberler Galeri Emekliye 6.702 TL, memura 12.632 TL maaş! Ek zam, enflasyon artışı ve intibak... İşte maaşlara yeni zam hesabı

Emekliye 6.702 TL, memura 12.632 TL maaş! Ek zam, enflasyon artışı ve intibak... İşte maaşlara yeni zam hesabı

Emekli, memur ve memur emeklileri Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 6 aylık enflasyon oranlarının ışığında maaş zammı uygulanıyor. Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş hesaplamaları hız kazandı. Ocak ve Şubat ayı enflasyon rakamları sonrasında olası maaşlar şimdiden milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. İşte, Ocak ve Şubat ayı enflasyon oranına göre olası maaşlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2023 16:10 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 16:10
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Emekliye 6.702 TL, memura 12.632 TL maaş! Ek zam, enflasyon artışı ve intibak... İşte maaşlara yeni zam hesabı

Emekli maaş zammı için son gelişmeler yakından takip ediliyor. Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranını merak ediyor. Maaş hesaplamaları için süreç henüz erken olsada Ocak ve Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre olası maaş hesaplamaları yapıldı. Milyonlarca emekli ve memur güncel maaş hesaplamalarını merak ediyor. İşte, maaşlara yeni zam hesabı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 6.702 TL, memura 12.632 TL maaş! Ek zam, enflasyon artışı ve intibak... İşte maaşlara yeni zam hesabı

Gelecek 12 ay için enflasyon yüzde 30,75 olacağı öngörüsü yapılsa da daha ocak ayında 6.65, şubat ayında 3,15 oranında gelen enflasyon, bu oranın aşılacağının işareti kabul ediliyor. Şu ana kadar 2023'ün ilk yarısında sadece Ocak ve Şubat ayının enflasyon oranı açıklandı.

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Emekliye 6.702 TL, memura 12.632 TL maaş! Ek zam, enflasyon artışı ve intibak... İşte maaşlara yeni zam hesabı

Bu iki aylık oran 9,80. TCMB'nin şubat ayı piyasa katılımcı anketindeki enflasyon beklentisi 0,31 puan artarak 30,75 olarak gösterilmişti. Bu oranın yaklaşık 3'te 1'ine 2 ayda ulaşıldı.

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Emekliye 6.702 TL, memura 12.632 TL maaş! Ek zam, enflasyon artışı ve intibak... İşte maaşlara yeni zam hesabı

Ocak ayında yüzde 30 zam alan memur ve memur emeklileri, Ocak ayının enflasyonunun 6,65, şubat ayının ise 3,15 çıkmasının ardından sıradaki 4 ayın enflasyon oranlarını bekliyor.

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Emekliye 6.702 TL, memura 12.632 TL maaş! Ek zam, enflasyon artışı ve intibak... İşte maaşlara yeni zam hesabı

Ocak zammıyla en düşük memur maaşı 11 bin 848 lira olurken en düşük memur emekli aylığı da 7 bin 901 liraya yükselmişti.