Emekliye 6.702 TL, memura 12.632 TL maaş! Ek zam, enflasyon artışı ve intibak... İşte maaşlara yeni zam hesabı

Emekli maaş zammı için son gelişmeler yakından takip ediliyor. Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranını merak ediyor. Maaş hesaplamaları için süreç henüz erken olsada Ocak ve Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre olası maaş hesaplamaları yapıldı. Milyonlarca emekli ve memur güncel maaş hesaplamalarını merak ediyor. İşte, maaşlara yeni zam hesabı!