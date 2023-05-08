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Haberler Galeri Aile Destek Mayıs ayı paraları yattı mı, ödendi mi? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri ayın kaçında, ne zaman yatacak? TCKN sorgulama...

Aile Destek Mayıs ayı paraları yattı mı, ödendi mi? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri ayın kaçında, ne zaman yatacak? TCKN sorgulama...

"Aile Destek Mayıs ayı paraları yattı mı, ödendi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere destek ödemesi yapılıyor. Temmuz ayına kadar yapılacak desek ödemesi için detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklıyor. Temmuz ayında yeni bir uzatma açıklaması gelmediği takdirde ödemeler son bulacak. Peki, Aile Destek Mayıs ayı paraları yattı mı, ödendi mi? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri ayın kaçında, ne zaman yatacak? TCKN sorgulama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2023 13:36
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Aile Destek Mayıs ayı paraları yattı mı, ödendi mi? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri ayın kaçında, ne zaman yatacak? TCKN sorgulama...

"Aile Destek Mayıs ayı paraları yattı mı, ödendi mi? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri ayın kaçında, ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi olanlara destek ödemeleri sürüyor. Hal böyle olunca ödemelerden yararlanan vatandaşlar Mayıs ayı ödemeleri için gelecek tarih açıklamasını bekliyor. Peki, Aile Destek Mayıs ayı paraları yattı mı, ödendi mi? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri ayın kaçında, ne zaman yatacak? TCKN sorgulama...

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Aile Destek Mayıs ayı paraları yattı mı, ödendi mi? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri ayın kaçında, ne zaman yatacak? TCKN sorgulama...

2023 MAYIS AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Aile Destek Mayıs ayı paraları yattı mı, ödendi mi? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri ayın kaçında, ne zaman yatacak? TCKN sorgulama...

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

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Aile Destek Mayıs ayı paraları yattı mı, ödendi mi? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri ayın kaçında, ne zaman yatacak? TCKN sorgulama...

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır. Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

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Aile Destek Mayıs ayı paraları yattı mı, ödendi mi? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri ayın kaçında, ne zaman yatacak? TCKN sorgulama...

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur