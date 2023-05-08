HaberlerGaleriAile Destek Mayıs ayı paraları yattı mı, ödendi mi? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri ayın kaçında, ne zaman yatacak? TCKN sorgulama...
Aile Destek Mayıs ayı paraları yattı mı, ödendi mi? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri ayın kaçında, ne zaman yatacak? TCKN sorgulama...
"Aile Destek Mayıs ayı paraları yattı mı, ödendi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere destek ödemesi yapılıyor. Temmuz ayına kadar yapılacak desek ödemesi için detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklıyor. Temmuz ayında yeni bir uzatma açıklaması gelmediği takdirde ödemeler son bulacak. Peki, Aile Destek Mayıs ayı paraları yattı mı, ödendi mi? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri ayın kaçında, ne zaman yatacak? TCKN sorgulama...