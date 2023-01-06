Emekli Ocak ayında kanatlanacak! 10 bin TL + zamlı maaş ödemesi! SSK, 4B, EYT'li için tablo güncellendi! QNB Finansbank, Denizbank, TEB...

Ocak ayı emekliler için kazançlı geçiyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında maaşlara yüzde 30 zam yapılacağı açıklandı. Eski ve yeni emekli ayrımı olmadan ödenen promosyon ödemelerinden EYT'li milyonlarca vatandaş da yararlanacak. Bankalar yeni yılla birlikte harekete geçti ve promosyon miktarlarını güncelledi. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyonu hangi banka ödüyor? sorularına yanıt aranıyor. Kamu ve özel bankaların yenilenen ücretlerini haberimizde derledik. İşte, 2023 güncel promosyon listesi!