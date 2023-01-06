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Haberler Galeri Emekli Ocak ayında kanatlanacak! 10 bin TL + zamlı maaş ödemesi! SSK, 4B, EYT'li için tablo güncellendi! QNB Finansbank, Denizbank, TEB...

Emekli Ocak ayında kanatlanacak! 10 bin TL + zamlı maaş ödemesi! SSK, 4B, EYT'li için tablo güncellendi! QNB Finansbank, Denizbank, TEB...

Ocak ayı emekliler için kazançlı geçiyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında maaşlara yüzde 30 zam yapılacağı açıklandı. Eski ve yeni emekli ayrımı olmadan ödenen promosyon ödemelerinden EYT'li milyonlarca vatandaş da yararlanacak. Bankalar yeni yılla birlikte harekete geçti ve promosyon miktarlarını güncelledi. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyonu hangi banka ödüyor? sorularına yanıt aranıyor. Kamu ve özel bankaların yenilenen ücretlerini haberimizde derledik. İşte, 2023 güncel promosyon listesi!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 11:34
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Emekli Ocak ayında kanatlanacak! 10 bin TL + zamlı maaş ödemesi! SSK, 4B, EYT’li için tablo güncellendi! QNB Finansbank, Denizbank, TEB...

SON DAKİKA! EYT'li milyonlarca vatandaş için müjdeli haberleri Başkan Erdoğan duyurmuştu. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesi ve başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından maaş ödemeleri de başlayacak. Bu süreçte EYT'liler diğer emekliler de olduğu gibi promosyon imkanından yararlanabilecek. Ocak ayının gelmesinin ardından bankalar promosyon miktarlarını güncelledi. İşte, 2023 yılı güncellenmiş tablo ile emekli promosyon miktarları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli Ocak ayında kanatlanacak! 10 bin TL + zamlı maaş ödemesi! SSK, 4B, EYT’li için tablo güncellendi! QNB Finansbank, Denizbank, TEB...

Bilindiği üzere emekliler 3 yıllık taahhüdünü vererek promosyon imkanından yararlanabiliyor. Aynı uygulama EYT'liler için de geçerli olacak. İlk etapta hemen emekli olacak 2 milyon 250 bin EYT'li emeklilik başvurusu sırasında maaşını almak istediği bankayı seçebilecek.

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Emekli Ocak ayında kanatlanacak! 10 bin TL + zamlı maaş ödemesi! SSK, 4B, EYT’li için tablo güncellendi! QNB Finansbank, Denizbank, TEB...

PROMOSYON NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yeni emekli olanların promosyon ödemeleri ilk maaş ödemesini takiben 3 iş günü içerisinde yapılacak.

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Emekli Ocak ayında kanatlanacak! 10 bin TL + zamlı maaş ödemesi! SSK, 4B, EYT’li için tablo güncellendi! QNB Finansbank, Denizbank, TEB...

PROMOSYON NE KADAR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı son güncelleme ile 3 yıllık dönem için taban promosyon tutarları maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500, 10.000 liradan fazla olanlar için 5.000 liraya çıktı. Yeni emekliler belirlenen bu tutarların altında promosyon almayacak.

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Emekli Ocak ayında kanatlanacak! 10 bin TL + zamlı maaş ödemesi! SSK, 4B, EYT’li için tablo güncellendi! QNB Finansbank, Denizbank, TEB...

Seçtiği bankaya göre daha yüksek ödeme de söz konusu olabilecek. Mevcut kampanyalara göre emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon verilirken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödeniyor.