HaberlerGaleriBu kodlar varsa Dikkat! 4A-4B Emekli olamayabilirsiniz! e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz! Hizmet dökümü sorgulama ekranı!
Bu kodlar varsa Dikkat! 4A-4B Emekli olamayabilirsiniz! e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz! Hizmet dökümü sorgulama ekranı!
Milyonlarca kişi emeklilik için gün sayarken gelen haber endişelendirdi. Eğer 'S, Ş VE K' kodu varsa o kişiler emekli olamayabilirsiniz. E-Devlet üzerinden sorgulayarak öğrenebileceğiniz kodlar emekliliğinizi tehlikeye atabilir. Vatandaşların hizmet dökümlerinde bazı durumlarda kullanılan kodlar emeklilik zamanı çalışanların karşısına çıkabiliyor. İşte detaylar...