Bu kodlar varsa Dikkat! 4A-4B Emekli olamayabilirsiniz! e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz! Hizmet dökümü sorgulama ekranı!

Çalışanların çoğu emeklilik için geri sayım yaparken vakit geldiğinde sorunla karşılaşabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaptığı denetimler sonucu bazı kriterler çerçevesinde işyerlerini belirli kodlar koyabiliyor. Bu kodlar sizi emeklilik hakkınızdan edebilir. Konuya ilişkin tüm merak edilen detaylar haberimizde...