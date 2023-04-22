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Haberler Galeri Bu kodlar varsa Dikkat! 4A-4B Emekli olamayabilirsiniz! e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz! Hizmet dökümü sorgulama ekranı!

Bu kodlar varsa Dikkat! 4A-4B Emekli olamayabilirsiniz! e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz! Hizmet dökümü sorgulama ekranı!

Milyonlarca kişi emeklilik için gün sayarken gelen haber endişelendirdi. Eğer 'S, Ş VE K' kodu varsa o kişiler emekli olamayabilirsiniz. E-Devlet üzerinden sorgulayarak öğrenebileceğiniz kodlar emekliliğinizi tehlikeye atabilir. Vatandaşların hizmet dökümlerinde bazı durumlarda kullanılan kodlar emeklilik zamanı çalışanların karşısına çıkabiliyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 11:05
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Bu kodlar varsa Dikkat! 4A-4B Emekli olamayabilirsiniz! e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz! Hizmet dökümü sorgulama ekranı!

Çalışanların çoğu emeklilik için geri sayım yaparken vakit geldiğinde sorunla karşılaşabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaptığı denetimler sonucu bazı kriterler çerçevesinde işyerlerini belirli kodlar koyabiliyor. Bu kodlar sizi emeklilik hakkınızdan edebilir. Konuya ilişkin tüm merak edilen detaylar haberimizde...

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Bu kodlar varsa Dikkat! 4A-4B Emekli olamayabilirsiniz! e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz! Hizmet dökümü sorgulama ekranı!

S,Ş,K KODLARI NE ANALMA GELİYOR!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaptığı denetimler sonucu bazı kriterler çerçevesinde işyerlerini S (Sahte işyeri), Ş (Şüpheli işyeri) ve K (Kontrollü işyeri) harfleri ile kodluyor.

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Bu kodlar varsa Dikkat! 4A-4B Emekli olamayabilirsiniz! e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz! Hizmet dökümü sorgulama ekranı!

'Ş' harfi, işyerinin şüpheli işyeri kapsamında olduğu ve hakkında denetim/inceleme yapılacağı anlamı taşıyor.

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Bu kodlar varsa Dikkat! 4A-4B Emekli olamayabilirsiniz! e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz! Hizmet dökümü sorgulama ekranı!

Bir işyerine 'Ş-Şüpheli' kodu konulduktan sonra, bu işyeri hakkında denetim süreci başlatılıyor. Denetim, bu işyerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunup bulunulmadığının tespiti amacıyla yapılıyor.

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Bu kodlar varsa Dikkat! 4A-4B Emekli olamayabilirsiniz! e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz! Hizmet dökümü sorgulama ekranı!

Denetim sonucuna göre sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse 'Ş' kodu 'S' (sahte işyeri) olarak değiştiriliyor ve bu işyerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal ediliyor.