EYT'linin maaş takvimi duyuruldu! SGK son dakika açıkladı, 5000-5975 günü olan alacak! O tarihe dikkat! Tahsis numaralarına göre...

EYT düzenlemesi için hazırlanan yasa Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği düzenleme sonrasında başvuru işlemleri de başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile emeklilik hayaline kavuşanlar ilk maaş ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Yaklaşık 5 milyon kişiyi yakından ilgilendiren düzenleme ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek. Başvurular SGK ve e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. "EYT'li ilk maaş ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı da sorgulanmaya başladı. İşte, EYT'linin maaş takvimi için detaylar!