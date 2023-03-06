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Haberler Galeri EYT'linin maaş takvimi duyuruldu! SGK son dakika açıkladı, 5000-5975 günü olan alacak! O tarihe dikkat! Tahsis numaralarına göre...

EYT'linin maaş takvimi duyuruldu! SGK son dakika açıkladı, 5000-5975 günü olan alacak! O tarihe dikkat! Tahsis numaralarına göre...

EYT düzenlemesi için hazırlanan yasa Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği düzenleme sonrasında başvuru işlemleri de başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile emeklilik hayaline kavuşanlar ilk maaş ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Yaklaşık 5 milyon kişiyi yakından ilgilendiren düzenleme ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek. Başvurular SGK ve e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. "EYT'li ilk maaş ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı da sorgulanmaya başladı. İşte, EYT'linin maaş takvimi için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 13:43
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EYT’linin maaş takvimi duyuruldu! SGK son dakika açıkladı, 5000-5975 günü olan alacak! O tarihe dikkat! Tahsis numaralarına göre...

EYT'li için maaş takvimi araştırılan konular arasında yer alıyordu. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi resmen yürürlüğe girdi. Sürecin ardından emeklilik başvuru işlemleri de başladı. Yasa ile emeklilik hakkı kazananlar ilk maaş ödemesinin ne zaman yapılacağını sorgulaması sürüyor. Başvurular ise SGK ve e-Devlet üzerinden yapılmaya devam ediyor. Peki, EYT'linin ilk maaşı ne zaman, Mart ayında ödenecek mi? İşte konu hakkında son dakika gelişmeler!

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EYT’linin maaş takvimi duyuruldu! SGK son dakika açıkladı, 5000-5975 günü olan alacak! O tarihe dikkat! Tahsis numaralarına göre...

EYT YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ VE EMEKLİLİK BAŞVURULARI BAŞLADI!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28 Şubat 2023 Salı günü açıldı. Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi oldu.

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EYT’linin maaş takvimi duyuruldu! SGK son dakika açıkladı, 5000-5975 günü olan alacak! O tarihe dikkat! Tahsis numaralarına göre...

Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

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EYT’linin maaş takvimi duyuruldu! SGK son dakika açıkladı, 5000-5975 günü olan alacak! O tarihe dikkat! Tahsis numaralarına göre...

EYT yasası Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlandı ve böylece emeklilik başvuru süreci de başladı.

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EYT’linin maaş takvimi duyuruldu! SGK son dakika açıkladı, 5000-5975 günü olan alacak! O tarihe dikkat! Tahsis numaralarına göre...

YAŞ SINIRI HARİÇ EYT ŞARTLARI AYNI KALDI!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" ifadelerini kullandı.