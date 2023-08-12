EYT'linin maaş takvim çizelgesi çıktı! Maaş ve ikramiyeler toplu ödeniyor! 1996 - 1997 -1998 - 1999 ve öncesinde sigortalıya SGK tablosu...

Mart ayında çıkarılan yasa ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış vatandaşlar için yaş şartı olmadan emeklilik imkanı sunuldu. 3 Mart'ta başlayan başvuru sürecine 2 milyondan fazla sigortalı müracaat etti, bunların 1.9 milyonunun işlemleri tamamlandı. Mart ayında başvuranların maaşları 1 Nisan'dan itibaren hesaplandı ve işlemleri tamamlandığında ikramiyeleri ile birlikte toplu olarak ödemeleri gerçekleştirildi. Sonraki aylarda başvuranlar da başvurdukları aydan itibaren hesaplanan maaşlarını ve ikramiyelerini toplu olarak almaya devam ediyor. İşte maaş başvuru onaylanmayalar için detaylar!