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Haberler Galeri EYT'linin maaş takvim çizelgesi çıktı! Maaş ve ikramiyeler toplu ödeniyor! 1996 - 1997 -1998 - 1999 ve öncesinde sigortalıya SGK tablosu...

EYT'linin maaş takvim çizelgesi çıktı! Maaş ve ikramiyeler toplu ödeniyor! 1996 - 1997 -1998 - 1999 ve öncesinde sigortalıya SGK tablosu...

Mart ayında çıkarılan yasa ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış vatandaşlar için yaş şartı olmadan emeklilik imkanı sunuldu. 3 Mart'ta başlayan başvuru sürecine 2 milyondan fazla sigortalı müracaat etti, bunların 1.9 milyonunun işlemleri tamamlandı. Mart ayında başvuranların maaşları 1 Nisan'dan itibaren hesaplandı ve işlemleri tamamlandığında ikramiyeleri ile birlikte toplu olarak ödemeleri gerçekleştirildi. Sonraki aylarda başvuranlar da başvurdukları aydan itibaren hesaplanan maaşlarını ve ikramiyelerini toplu olarak almaya devam ediyor. İşte maaş başvuru onaylanmayalar için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.08.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 12:20
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EYT’linin maaş takvim çizelgesi çıktı! Maaş ve ikramiyeler toplu ödeniyor! 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalıya SGK tablosu...

Mart ayında çıkarılan yasa ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış vatandaşlar için yaş şartı olmadan emeklilik imkanı sunuldu. 3 Mart'ta başlayan başvuru sürecinde 2 milyondan fazla sigortalı emeklilik için müracaat etti. Müracatı onaylanan 1.9 milyon emeklinin maaşları bağlanırken, henüz bağlanmayanlar için detaylar açıklandı. İşte, dikkat edilmesi gereken hususlar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’linin maaş takvim çizelgesi çıktı! Maaş ve ikramiyeler toplu ödeniyor! 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalıya SGK tablosu...

Yaklaşık 2 milyon EYT'linin işlemleri biterek maaş ve ikramiyeleri bağlandı. Ancak bazı EYT'liler hala işlemlerin bitmesini bekliyor. Peki neden maaşlar bağlanmıyor? Hangi belgeler eksik bulunuyor? İşlemleri bitmeyen EYT'lilerin ne yapması gerekiyor?

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EYT’linin maaş takvim çizelgesi çıktı! Maaş ve ikramiyeler toplu ödeniyor! 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalıya SGK tablosu...

Mart ayında çıkartılan yasa ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış milyonlarca vatandaş için yaş şartı olmadan emekliliğin yolu açıldı. 3 Mart'ta başlayan başvuru sürecinde de 2 milyondan fazla sigortalı emeklilik için müracaat etti. Bu sigortalılardan 1.9 milyonunun işlemleri tamamlandı.

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EYT’linin maaş takvim çizelgesi çıktı! Maaş ve ikramiyeler toplu ödeniyor! 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalıya SGK tablosu...

Mart ayında başvuranların maaşları 1 Nisan'dan itibaren hesaplandı ve işlemleri bittiği tarihte ikramiyeleri ile birlikte toplu olarak ödemeler yapıldı. Daha sonraki aylarda başvuranlarda başvurdukları aydan sonraki ay başından itibaren hesaplanan maaşlarını ve ikramiyelerini toplu olarak almaya devam ediyor.

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EYT’linin maaş takvim çizelgesi çıktı! Maaş ve ikramiyeler toplu ödeniyor! 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalıya SGK tablosu...

PRİM VE YIL ÖNEMLİ

EYT yasasından yararlanmak için 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olarak çalışmak şartı bulunuyor. SSK'lılarda işe giriş tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında primini tamamlamak ve erkekler için 25 kadınlar için ise 20 yıllık bekleme süresini tamamlamak yeterli oluyor.