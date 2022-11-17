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Haberler Galeri 73 bin lira karşılıksız veriliyor! Evleneceklere ilaç gibi gelecek! Bankadan anında alabilirsiniz! 24, 25, 26, 27 yaşındakiler...

73 bin lira karşılıksız veriliyor! Evleneceklere ilaç gibi gelecek! Bankadan anında alabilirsiniz! 24, 25, 26, 27 yaşındakiler...

Evlenecek gençlere devlet destek ödemesinde bulunuyor. Bilindiği üzere çeyiz yardımı ile belirli tutarda ödemeler başvuru yapanların hesabına geçiyor. Çeyiz yardımı ödemesi Ocak ayında artacak. Yüzde 122,93 çıkan yeniden değerleme oranı yansıtılırsa gençlerin alacağı tutar 16 bin 394 liradan 36 bin 548 liraya çıkacak. Evlilik hayali kuran gençler ayrı hesaplar açarak tutarı artırabilecek. Hal böyle olunca, çeyiz yardımı nereden, nasıl alınır? Çeyiz yardımı ne kadar, kaç TL oldu? gibi soruların yanıtları sorgulanıyor. İşte, çeyiz hesabı için merak edilen detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2022 18:27 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 18:27
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73 bin lira karşılıksız veriliyor! Evleneceklere ilaç gibi gelecek! Bankadan anında alabilirsiniz! 24, 25, 26, 27 yaşındakiler...

Son dakika haberleri... 73 bin lira karşılıksız veriliyor. Evleneceklere ilaç gibi gelecek. Bankadan anında alabilirsiniz. 24, 25, 26, 27 yaşındakiler başvurular için elinizi çabuk tutun. Bankada çeyiz hesabı açanlara devlet tarafından destek ödemesi yapılıyor. Bazı hususlara dikkat edenler ödeme imkanından yararlanabiliyor. Ocak ayında birçok kalemde yapılan maaş güncellemesi ile ödeme miktarları artıyor. Şuan 16 bin 394 lira 72 kuruş olan devlet katkısı üst sınırı, yeniden değerleme oranının yüzde 122,93 olarak ilan edilmesi halinde 36 bin 548 lira 75 kuruşa çıkacak. Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp 73 bin 97 lira 50 kuruş katkı alabilecek. Peki, çeyiz yardımı başvuruları nereden, hangi bankalara yapılır? Çeyiz yardımına herkes başvurubilir mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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73 bin lira karşılıksız veriliyor! Evleneceklere ilaç gibi gelecek! Bankadan anında alabilirsiniz! 24, 25, 26, 27 yaşındakiler...

Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara, devlet de nakdi destekte bulunuyor. Çeyiz hesabında düzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her yıl Ocak ayında yeniden değerleme oranı kadar yükseliyor.

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73 bin lira karşılıksız veriliyor! Evleneceklere ilaç gibi gelecek! Bankadan anında alabilirsiniz! 24, 25, 26, 27 yaşındakiler...

Yeni tutarların sinyali geldi. Halen 16 bin 394 lira 72 kuruş olan devlet katkısı üst sınırı, yeniden değerleme oranının yüzde 122,93 olarak ilan edilmesi halinde 36 bin 548 lira 75 kuruşa çıkacak. Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp 73 bin 97 lira 50 kuruş katkı alabilecek. İşte çeyiz hesabı uygulamasında yeni yılda hayata geçirilmesi beklenen yeni tutarlar:

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73 bin lira karşılıksız veriliyor! Evleneceklere ilaç gibi gelecek! Bankadan anında alabilirsiniz! 24, 25, 26, 27 yaşındakiler...

İŞTE YENİ TUTARLAR

Aylık ödemede alt sınır 282,83 liradan 630,51 liraya, üst sınır 2 bin 828 lira 34 kuruştan 6 bin 305 lira 22 kuruşa çıkacak.

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73 bin lira karşılıksız veriliyor! Evleneceklere ilaç gibi gelecek! Bankadan anında alabilirsiniz! 24, 25, 26, 27 yaşındakiler...

3 aylık ödemeyi tercih edenlerde ise halen 848,50 lira olan alt sınır bin 891 lira 56 kuruşa, üst sınır 2 bin 828 lira 34 kuruştan 6 bin 305 lira 22 kuruşa yükselecek.