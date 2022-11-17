Son dakika haberleri... 73 bin lira karşılıksız veriliyor. Evleneceklere ilaç gibi gelecek. Bankadan anında alabilirsiniz. 24, 25, 26, 27 yaşındakiler başvurular için elinizi çabuk tutun. Bankada çeyiz hesabı açanlara devlet tarafından destek ödemesi yapılıyor. Bazı hususlara dikkat edenler ödeme imkanından yararlanabiliyor. Ocak ayında birçok kalemde yapılan maaş güncellemesi ile ödeme miktarları artıyor. Şuan 16 bin 394 lira 72 kuruş olan devlet katkısı üst sınırı, yeniden değerleme oranının yüzde 122,93 olarak ilan edilmesi halinde 36 bin 548 lira 75 kuruşa çıkacak. Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp 73 bin 97 lira 50 kuruş katkı alabilecek. Peki, çeyiz yardımı başvuruları nereden, hangi bankalara yapılır? Çeyiz yardımına herkes başvurubilir mi?