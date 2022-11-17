HaberlerGaleri73 bin lira karşılıksız veriliyor! Evleneceklere ilaç gibi gelecek! Bankadan anında alabilirsiniz! 24, 25, 26, 27 yaşındakiler...
73 bin lira karşılıksız veriliyor! Evleneceklere ilaç gibi gelecek! Bankadan anında alabilirsiniz! 24, 25, 26, 27 yaşındakiler...
Evlenecek gençlere devlet destek ödemesinde bulunuyor. Bilindiği üzere çeyiz yardımı ile belirli tutarda ödemeler başvuru yapanların hesabına geçiyor. Çeyiz yardımı ödemesi Ocak ayında artacak. Yüzde 122,93 çıkan yeniden değerleme oranı yansıtılırsa gençlerin alacağı tutar 16 bin 394 liradan 36 bin 548 liraya çıkacak. Evlilik hayali kuran gençler ayrı hesaplar açarak tutarı artırabilecek. Hal böyle olunca, çeyiz yardımı nereden, nasıl alınır? Çeyiz yardımı ne kadar, kaç TL oldu? gibi soruların yanıtları sorgulanıyor. İşte, çeyiz hesabı için merak edilen detaylar!