EYT'linin kazanç tablosu ortaya çıktı! O tarihte yatacak, maaş + ikramiye + promosyon rüzgarı! 16 günlük maaş farkı, en az 4.000 TL...

Emeklilik başvurusu yapan EYT'lileri Nisan ayında kazanç rüzgarı bekliyor. Başvuruları onaylananlar maaş, promosyon ve ikramiye fırsatlarından yararlanacak. 1.6 milyonu aşkın vatandaşın başvuruları onaylanırken, kazanç tabloları ve tarihleri de merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kesin tarih açıklamaları son dakika olarak açıklanacak. Diğer yandan Ramazan Bayramı'na kısa süre kala, maaş ödemelerinin bayram öncesinde hesaplara yatma ihtimali bulunuyor. İşte, EYT'liler için merak edilen detaylar...