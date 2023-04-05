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Haberler Galeri EYT'linin kazanç tablosu ortaya çıktı! O tarihte yatacak, maaş + ikramiye + promosyon rüzgarı! 16 günlük maaş farkı, en az 4.000 TL...

EYT'linin kazanç tablosu ortaya çıktı! O tarihte yatacak, maaş + ikramiye + promosyon rüzgarı! 16 günlük maaş farkı, en az 4.000 TL...

Emeklilik başvurusu yapan EYT'lileri Nisan ayında kazanç rüzgarı bekliyor. Başvuruları onaylananlar maaş, promosyon ve ikramiye fırsatlarından yararlanacak. 1.6 milyonu aşkın vatandaşın başvuruları onaylanırken, kazanç tabloları ve tarihleri de merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kesin tarih açıklamaları son dakika olarak açıklanacak. Diğer yandan Ramazan Bayramı'na kısa süre kala, maaş ödemelerinin bayram öncesinde hesaplara yatma ihtimali bulunuyor. İşte, EYT'liler için merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 13:43
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EYT’linin kazanç tablosu ortaya çıktı! O tarihte yatacak, maaş + ikramiye + promosyon rüzgarı! 16 günlük maaş farkı, en az 4.000 TL...

Emeklilik başvurusu tamamlanan 1.6 milyonu aşkın emekli gözlerini maaş, ikramiye ve promosyon ödemelerine çevirdi. Nisan ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde kazanç tablosu netleşmiş oldu. Bu ödemelerin takvimi büyük ölçüde şekillenmiş durumda. Tam tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak. Hal böyle olunca, "EYT maaş ödemeleri ne zaman? Maaşlar bayramdan önce ödenecek mi?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, EYT'linin kazanç tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’linin kazanç tablosu ortaya çıktı! O tarihte yatacak, maaş + ikramiye + promosyon rüzgarı! 16 günlük maaş farkı, en az 4.000 TL...

1.6 milyonu aşkın EYT'li emeklilik başvurusunu yaptı. Şimdilerde hem maaşını hem ikramiyesini hem de promosyonunu ne zaman alacağını merakla bekliyor.

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EYT’linin kazanç tablosu ortaya çıktı! O tarihte yatacak, maaş + ikramiye + promosyon rüzgarı! 16 günlük maaş farkı, en az 4.000 TL...

Bu ödemelerin takvimi büyük ölçüde şekillenmiş durumda. Tam tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak. Bayram nedeniyle erken maaş ödemesi de söz konusu olabilecek. İşte ödemeleri ilişkin merak edilen soruların yanıtları:

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EYT’linin kazanç tablosu ortaya çıktı! O tarihte yatacak, maaş + ikramiye + promosyon rüzgarı! 16 günlük maaş farkı, en az 4.000 TL...

* İlk emekli aylıkları ne zaman ödenecek?

Mart ayında başvuran ve işlemleri tamamlananlara ilk maaş ödemesi 17 Nisan'dan itibaren yapılacak.

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EYT’linin kazanç tablosu ortaya çıktı! O tarihte yatacak, maaş + ikramiye + promosyon rüzgarı! 16 günlük maaş farkı, en az 4.000 TL...

Tahsis numarasının son rakamına göre SSK emeklilerinin ödeme tarihi 17-26 Nisan, Bağ-Kur emeklilerinin de 25-28 Nisan. Bu ay Ramazan Bayramı 21-23 Nisan'a denk geliyor.