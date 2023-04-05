%12,52 zamla emekli maaşı netleşti! Hesap yapıldı, SSK - Bağkur'luya 8.439 TL, Memura 13.950 TL maaş! Enflasyon farkı, TÜİK, TEFE-TÜFE...
Emekliler Ocak ayında maaşlarına yüzde 30 zam aldı. Mart ayı için açıklanan enflasyon rakamları sonrasında yüzde 2.29 artarken, yıllık bazda 50,51 oldu. 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında netleşecek emekli maaşları için geriye 3 veri kaldı. Diğer yandan yapılan ara zam ile birlikte en düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak açıklandı. Hal böyle olunca, "Temmuz emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaş belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor?
Giriş Tarihi: 05.04.2023
13:10
Emekli maaşlarını yakından etkileyecek enflasyon oranları için açıklama geldi. Mart ayında enflasyon yüzde 2.29 artış gösterdi. Böylelikle oran yıllık bazda yüzde 50,51 oldu. 3 aylık enflasyona göre zam oranı 12.52'ye yükseldi. Açıklamalar neticesinde emekli maaş hesaplamaları hız kesmeden devam ediyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz emekli maaş zammı belli oldu mu? İşte son hesaplamalar ile güncel maaşlar!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı için ipucu geldi.
3 aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı yüzde 12.52 çıktı. Geriye 3 veri kaldı. Bu veri merakla beklenirken, çıkacak orandan emekli olan EYT'liler de yararlanacak. Peki maaşlar nasıl değişecek? İşte detayları...
BU ay en düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olarak ödenmeye başlanırken, 2 bin lira da Ramazan Bayramı ikramiyesi verilecek.
Bunu Haziran'da verilecek 2 bin liralık Kurban Bayramı ikramiyesi takip edecek.
Emekliler yeni ödemeleri almak için gün sayarken, bir yandan da gözünü Temmuz zammına çevirdi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'da maaşı bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.
Bunun ilk 3 aylık döneminin verisi belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, bu yılın ilk 3 aylık döneminde enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşti.