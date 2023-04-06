06 Nisan 2023, Perşembe
Bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak? BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023!
Son dakika emekli bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu! Ramazan ayının sonlarına doğru yatırılacak emekli ikramiye ücreti 2023 geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.Milyonlarca emekli "Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt ararken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin merak edilen tarihleri açıkladı.Peki, 2023 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte, son dakika gelişmeler...
Giriş Tarihi: 06.04.2023 13:18
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