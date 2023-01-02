Evde bakım maaşı 2023 Ocak zammı açıklandı mı? Evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? SON GELİŞMELER...

Evde bakım yardımı ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Söz konusu destekten yararlanabilmek için bazı şartlara uymak gerekiyor. Ayrıca evde bakım maaşı ödemelerinde ocak ve temmuz aylarında artış yapılıyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte bu ay ne kadar zam oranının belli olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, evde bakım maaşı 2023 Ocak zammı açıklandı mı? Evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...