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Haberler Galeri Evde bakım maaşı 2023 Ocak zammı açıklandı mı? Evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? SON GELİŞMELER...

Evde bakım maaşı 2023 Ocak zammı açıklandı mı? Evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? SON GELİŞMELER...

Evde bakım yardımı ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Söz konusu destekten yararlanabilmek için bazı şartlara uymak gerekiyor. Ayrıca evde bakım maaşı ödemelerinde ocak ve temmuz aylarında artış yapılıyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte bu ay ne kadar zam oranının belli olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, evde bakım maaşı 2023 Ocak zammı açıklandı mı? Evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2023 10:38
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Evde bakım maaşı 2023 Ocak zammı açıklandı mı? Evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? SON GELİŞMELER...

2023'e girmemiz ile birlikte evde bakım yardımı ödemelerinin ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Ocak ayında zamlanacak olan evde bakım maaşı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemesinin ayrıntılarını yazımızda ele aldık. Peki,Evde bakım maaşı 2023 Ocak zammı açıklandı mı? evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde bakım maaşı 2023 Ocak zammı açıklandı mı? Evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? SON GELİŞMELER...

EVDE BAKIM MAAŞI 2023 OCAK ZAMMI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, evde bakım maaşo 2023 Ocak zammı 3 Ocak'ta belli olacak. Altı aylık enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte evde bakım maaşına yapılacak zam oranı da yarın netlik kazanacak.

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Evde bakım maaşı 2023 Ocak zammı açıklandı mı? Evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? SON GELİŞMELER...

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım desteği şu an 3.339 lira olarak uygulanıyor.

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Evde bakım maaşı 2023 Ocak zammı açıklandı mı? Evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? SON GELİŞMELER...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Evde bakım maaşı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor.

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Evde bakım maaşı 2023 Ocak zammı açıklandı mı? Evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? SON GELİŞMELER...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)