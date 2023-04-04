EYT'lilerin maaş takvimi belli oldu! O tarihten itibaren hesaplarda olacak | Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT Yasası kapsamında başvuranların sayısı 1 milyon 600 bini aştı. EYT işlemleri tamamlananlar tüm haklarını alacak. SSK'lı EYT'lilerin aylıkları 17-26 Nisan, Bağ-Kur'luların da 25-28 Nisan'da yatacak. Bayram ikramiyeleri ise 17 Nisan'dan itibaren hesaplarda olacak

Sabah Giriş Tarihi: 04.04.2023 07:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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