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EYT'lilerin maaş takvimi belli oldu! O tarihten itibaren hesaplarda olacak | Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT Yasası kapsamında başvuranların sayısı 1 milyon 600 bini aştı. EYT işlemleri tamamlananlar tüm haklarını alacak. SSK'lı EYT'lilerin aylıkları 17-26 Nisan, Bağ-Kur'luların da 25-28 Nisan'da yatacak. Bayram ikramiyeleri ise 17 Nisan'dan itibaren hesaplarda olacak

Sabah
Giriş Tarihi: 04.04.2023 07:01
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EYT’lilerin maaş takvimi belli oldu! O tarihten itibaren hesaplarda olacak | Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

EYT Yasası kapsamında başvuranların sayısı 1 milyon 600 bini aştı. Başvurularda, SSK, Bağ-Kur'lular başı çekti, memurlar "mesaiye devam" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’lilerin maaş takvimi belli oldu! O tarihten itibaren hesaplarda olacak | Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre EYT ile emekliliğe hak kazananların 1 milyon 661 bini SSK'lı, 88 bin 626'sı Bağ-Kur, 496 bini de kamu çalışanlarından oluşuyor.

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EYT’lilerin maaş takvimi belli oldu! O tarihten itibaren hesaplarda olacak | Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Bugüne kadar yapılan başvuruların yüzde 90'ından fazlasını SSK, Bağ-Kur'lular oluşturdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliliğe müracaat etmeyenlerin çoğunun kamu çalışanları olduğunu belirterek, "Hak edenlerin hepsi emekli olmak istemiyor" dedi.

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EYT’lilerin maaş takvimi belli oldu! O tarihten itibaren hesaplarda olacak | Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

İLK AYLIKLAR YATIYOR

EYT'de emekli aylığı bağlama işlemleri hızlandı. Normal dönemde ayda 35 bin olan aylık bağlama işlemi sayısı 300 bini geçti. Emeklilik işlemleri tamamlananlar bu aydan itibaren peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alacak.

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EYT’lilerin maaş takvimi belli oldu! O tarihten itibaren hesaplarda olacak | Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

SSK'lı EYT'lilerin aylıkları 17-26 Nisan arasında, Bağ-Kur'luların da 25-28 Nisa'da yatacak. Bayram ikramiyeleri ise 17 Nisan'dan itibaren yatacak. Aylık bağlama işlemi tamamlanamayanlara ödemeler geriye dönük hak kaybı olmadan Mayıs'ta yapılacak.