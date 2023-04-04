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Haberler Galeri İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMİ 4 NİSAN | TOKİ müstakil arsa kura çekiliş sonuçları 2023! Kazananların isimleri

İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMİ 4 NİSAN | TOKİ müstakil arsa kura çekiliş sonuçları 2023! Kazananların isimleri

TOKİ İstanbul müstakil arsa kura çekilişi kaldığı devam ediyor. Cumhuriyet tarhinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı İstanbul ilinde devam ederken, başvuru yapanlar isim listesini sorgulamaya başladı. 10 bin müstakil listesi için TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. Kuraların tamamlanmasının ardından isim listesi e-Devlet kura sonucu sorgulama ekranı erişime açılacak. Peki, TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, canlı izle linki ve isim listesi sorgulama

Giriş Tarihi: 04.04.2023 09:18
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İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMİ 4 NİSAN | TOKİ müstakil arsa kura çekiliş sonuçları 2023! Kazananların isimleri

TOKİ İstanbul arsa sonuçları isim listesi! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı İstanbul ilinde devam ediyor. İlk Evim Arsa kura sonucu sorgulama işlemleri 4 Nisan 2023 bugün de devam ediyor. Kuraların tamamlanmasının ardından isim listesi e-Devlet kura sonucu sorgulama ekranı erişime açılacak. Peki, TOKİ İstanbul arsa sonuçları açıklandı mı, ne zaman? İşte, isim listesi sorgulama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMİ 4 NİSAN | TOKİ müstakil arsa kura çekiliş sonuçları 2023! Kazananların isimleri

İLK EVİM TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 250 bin sosyal konut projesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI

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İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMİ 4 NİSAN | TOKİ müstakil arsa kura çekiliş sonuçları 2023! Kazananların isimleri

Tuzla ilçesi için hak sahibi belirleme kurası 29 Mart 2023 tarihinde tamamlandı. Çatalca ve Silivri ilçeler için kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde yapıldı.

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İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMİ 4 NİSAN | TOKİ müstakil arsa kura çekiliş sonuçları 2023! Kazananların isimleri

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1- 19 Nisan tarihleri arasında çekilecek.

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İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMİ 4 NİSAN | TOKİ müstakil arsa kura çekiliş sonuçları 2023! Kazananların isimleri

Öte yandan İstanbul Merkez İlk Evim Arsa kuraları da 27 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı. Müşterek arsa seçeneğinde tüm başvurular kabul edilirken müstakil arsa için araştırmalar sürüyor.