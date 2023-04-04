İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMİ 4 NİSAN | TOKİ müstakil arsa kura çekiliş sonuçları 2023! Kazananların isimleri

TOKİ İstanbul müstakil arsa kura çekilişi kaldığı devam ediyor. Cumhuriyet tarhinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı İstanbul ilinde devam ederken, başvuru yapanlar isim listesini sorgulamaya başladı. 10 bin müstakil listesi için TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. Kuraların tamamlanmasının ardından isim listesi e-Devlet kura sonucu sorgulama ekranı erişime açılacak. Peki, TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, canlı izle linki ve isim listesi sorgulama