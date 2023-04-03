20 Bin TL'ye Ne Kadar Kazanırım? Banka Banka 32✓ 46✓ 55✓ 92✓ Günlük Mevduat Faizi Getirisi Hesabı!

Mevcut elinde nakdi bulunan vatandaşlar hem parasını muhafaza etmek hem de belirli bir kazanç için mevduat hesaplarını araştırmaya başladı. Her bankaya göre farklılık gösteren getirilere ilişkin detaylar araştırılıyor. Banka banka mevduat hesap faizleri öğrenilmeye çalışılıyor. Peki 20 bin TL'ye ne kadar kazanırım? 32, 46, 55, 92 günlük mevduat faizi getirisi hesabı...