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Haberler Galeri 20 Bin TL'ye Ne Kadar Kazanırım? Banka Banka 32✓ 46✓ 55✓ 92✓ Günlük Mevduat Faizi Getirisi Hesabı!

20 Bin TL'ye Ne Kadar Kazanırım? Banka Banka 32✓ 46✓ 55✓ 92✓ Günlük Mevduat Faizi Getirisi Hesabı!

Mevcut elinde nakdi bulunan vatandaşlar hem parasını muhafaza etmek hem de belirli bir kazanç için mevduat hesaplarını araştırmaya başladı. Her bankaya göre farklılık gösteren getirilere ilişkin detaylar araştırılıyor. Banka banka mevduat hesap faizleri öğrenilmeye çalışılıyor. Peki 20 bin TL'ye ne kadar kazanırım? 32, 46, 55, 92 günlük mevduat faizi getirisi hesabı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2023 23:33 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 23:45
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20 Bin TL’ye Ne Kadar Kazanırım? Banka Banka 32✓ 46✓ 55✓ 92✓ Günlük Mevduat Faizi Getirisi Hesabı!

Bankaların mevduat hesabı faiz oranları sıklıkla merak ediliyor. Elinde belirli miktarda para tutanlar düzenli bir kazanç elde edebilmek için mevduat hesaplarına ilişkin detaylar araştırıyor. Bankalar yüksek faiz oranlarından teklifler vermeye devam ederken arama motorlarında "20 bin TL'ye ne kadar kazanırım?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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20 Bin TL’ye Ne Kadar Kazanırım? Banka Banka 32✓ 46✓ 55✓ 92✓ Günlük Mevduat Faizi Getirisi Hesabı!

20 BİN TL'YE NE KADAR KAZANIRIM?

ING

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %27

Net Kazanç: 449,75 TL

Vade Sonu Tutar: 20.449,75 TL

Vade: 46 gün

Faiz Oranı: %27

Net Kazanç: 646,52 TL

Vade Sonu Tutar: 20.646,52 TL

Vade: 55 gün

Faiz Oranı: %27

Net Kazanç: 773,01 TL

Vade Sonu Tutar: 20.773,01 TL

Vade: 92 gün

Faiz Oranı: %13

Net Kazanç: 622,58 TL

Vade Sonu Tutar: 20.622,58 TL

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20 Bin TL’ye Ne Kadar Kazanırım? Banka Banka 32✓ 46✓ 55✓ 92✓ Günlük Mevduat Faizi Getirisi Hesabı!

ALTERNATİF BANK

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %29

Net Kazanç: 483,07 TL

Vade Sonu Tutar: 20.483,07 TL

Vade: 46 gün

Faiz Oranı: %29

Net Kazanç: 694,41 TL

Vade Sonu Tutar: 20.694,41 TL

Vade: 55 gün

Faiz Oranı: %29

Net Kazanç: 830,27 TL

Vade Sonu Tutar: 20.830,27 TL

Vade: 92 gün

Faiz Oranı: %28

Net Kazanç: 1.340,93 TL

Vade Sonu Tutar: 21.340,93 TL

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20 Bin TL’ye Ne Kadar Kazanırım? Banka Banka 32✓ 46✓ 55✓ 92✓ Günlük Mevduat Faizi Getirisi Hesabı!

ANADOLU BANK

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %28

Net Kazanç: 466,41 TL

Vade Sonu Tutar: 20.466,41 TL

Vade: 46 gün

Faiz Oranı: %28

Net Kazanç: 670,47 TL

Vade Sonu Tutar: 20.670,47 TL

Vade: 55 gün

Faiz Oranı: %28

Net Kazanç: 801,64 TL

Vade Sonu Tutar: 20.801,64 TL

Vade: 92 gün

Faiz Oranı: %21

Net Kazanç: 1.005,7 TL

Vade Sonu Tutar: 21.005,7 TL

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20 Bin TL’ye Ne Kadar Kazanırım? Banka Banka 32✓ 46✓ 55✓ 92✓ Günlük Mevduat Faizi Getirisi Hesabı!

N KOLAY BONO

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %27

Net Kazanç: 449,75 TL

Vade Sonu Tutar: 20.449,75 TL

Vade: 46 gün

Faiz Oranı: %27

Net Kazanç: 646,52 TL

Vade Sonu Tutar: 20.646,52 TL

Vade: 55 gün

Faiz Oranı: %27

Net Kazanç: 773,01 TL

Vade Sonu Tutar: 20.773,01 TL

Vade: 92 gün

Faiz Oranı: %27

Net Kazanç: 1.293,04 TL

Vade Sonu Tutar: 21.293,04 TL