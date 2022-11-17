EYT’lilerin durumu netleşti! Vatandaşın merak ettiği tüm sorular yanıt buldu! İşte emeklilik şartları

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtlamıştı. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yeni detaylar da belli oldu. EYT'lilerin maaş hesabında, ocaktaki emekli maaş artışı da etkili olacak. 8 Eylül 1999 ve öncesinde SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı'ndan herhangi birinde sigortalı çalışmış olanlar EYT kapsamında bulunuyor. İşte Bakan Bilgin'in EYT konusunda merak edilen sorulara verdiği yanıtlar ve EYT düzenlemesinde tarih, başvuru ve şartlarla ilgili ayrıntılar;