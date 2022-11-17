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EYT'lilerin durumu netleşti! Vatandaşın merak ettiği tüm sorular yanıt buldu! İşte emeklilik şartları
Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği EYT yasası 2023'te yürürlüğe girecek. Ocak ayının sonuna kadar yapılacak başvurularda maaş hesaplamaları da 1 Şubat itibarıyla gerçekleşecek. EYT ne zaman açıklanacak, Emeklilikte yaşa takılanlar için yaş ve prim şartları ne olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında EYT ile ilgili merak edilenleri anlattı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 17.11.2022 08:42Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 15:42