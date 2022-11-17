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EYT'lilerin durumu netleşti! Vatandaşın merak ettiği tüm sorular yanıt buldu! İşte emeklilik şartları

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği EYT yasası 2023'te yürürlüğe girecek. Ocak ayının sonuna kadar yapılacak başvurularda maaş hesaplamaları da 1 Şubat itibarıyla gerçekleşecek. EYT ne zaman açıklanacak, Emeklilikte yaşa takılanlar için yaş ve prim şartları ne olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında EYT ile ilgili merak edilenleri anlattı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.11.2022 08:42 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 15:42
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EYT’lilerin durumu netleşti! Vatandaşın merak ettiği tüm sorular yanıt buldu! İşte emeklilik şartları

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtlamıştı. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yeni detaylar da belli oldu. EYT'lilerin maaş hesabında, ocaktaki emekli maaş artışı da etkili olacak. 8 Eylül 1999 ve öncesinde SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı'ndan herhangi birinde sigortalı çalışmış olanlar EYT kapsamında bulunuyor. İşte Bakan Bilgin'in EYT konusunda merak edilen sorulara verdiği yanıtlar ve EYT düzenlemesinde tarih, başvuru ve şartlarla ilgili ayrıntılar;

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EYT’lilerin durumu netleşti! Vatandaşın merak ettiği tüm sorular yanıt buldu! İşte emeklilik şartları

EYT YAŞ VE PRİM ŞARTLARINDA SON KARAR NE?

EYT düzenlemesinde 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz. EYT'den kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil.

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EYT’lilerin durumu netleşti! Vatandaşın merak ettiği tüm sorular yanıt buldu! İşte emeklilik şartları

EYT'DE OLUŞAN KİTLENİN SAYISI VE YIL-PRİM ŞARTININ DEĞİŞMESİ

EYT düzenlemesi konusunda çok açık söyledim, tespit ettiğimiz 1.5 milyon civarında dediğim rakam bizim haziran ayında aldığımız veri. Bu rakam yılsonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Prim gün sayısı, 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi.

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EYT’lilerin durumu netleşti! Vatandaşın merak ettiği tüm sorular yanıt buldu! İşte emeklilik şartları

Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz. Yani, EYT'de 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz. Kadınlar için 20 yıl erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yıl sonunda emekli olacaklardan sonra geriye kalan 4 milyon civarında kişi de sigorta prim ve sigortalılık yılını doldurdukça emekli olacak. Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme.

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EYT’lilerin durumu netleşti! Vatandaşın merak ettiği tüm sorular yanıt buldu! İşte emeklilik şartları

EYT NE ZAMAN TBMM'YE GELECEK?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için kapsamlı bir çalışma yaptık. Şu anda EYT şartlarını oluşturan 1,5 milyon insanımız var. Bu şartları taşıyanların yüzde 87'si özel sektörde. EYT, 2023'te uygulanacaktır. Bu sorunu çözüyoruz. Öyle beklemeye niyetimiz yok. Aralık ayında Meclis'e geldiğinde göreceksiniz.