Emekli Ocak zammı için nefesler tutuldu! 1 Ocak 2023 zammı tek tek hesaplandı! SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B,4C en düşük maaş...

Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Emekli ve memur maaş zammı için kritik tarihler Ocak ve Temmuz ayları oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilileri 6 aylık enflasyon rakamlarına göre maaşlarına zam alıyor. TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık verilere göre maaş hesaplamaları güncellendi. Diğer yandan memur ve memur emeklileri imzalanan toplu sözleşme ile fark ödemesi alıyor. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak? 2023 Ocak emekli maaşları ne kadar?