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Haberler Galeri Emekli Ocak zammı için nefesler tutuldu! 1 Ocak 2023 zammı tek tek hesaplandı! SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B,4C en düşük maaş...

Emekli Ocak zammı için nefesler tutuldu! 1 Ocak 2023 zammı tek tek hesaplandı! SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B,4C en düşük maaş...

Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Emekli ve memur maaş zammı için kritik tarihler Ocak ve Temmuz ayları oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilileri 6 aylık enflasyon rakamlarına göre maaşlarına zam alıyor. TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık verilere göre maaş hesaplamaları güncellendi. Diğer yandan memur ve memur emeklileri imzalanan toplu sözleşme ile fark ödemesi alıyor. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak? 2023 Ocak emekli maaşları ne kadar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2022 20:33 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 20:33
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Emekli Ocak zammı için nefesler tutuldu! 1 Ocak 2023 zammı tek tek hesaplandı! SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B,4C en düşük maaş...

Son dakika emekli haberleri... Emekli Ocak zammı için nefesler tutuldu. 1 Ocak 2023 zammı tek tek hesaplandı. SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B,4C en düşük maaş hesaplamaları hız kazandı. Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammını merak ediyor. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından hesaplamalar hız kazandı. Memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kurlulardan 1 puan daha fazla zam alacak. İşte, emekli ve memur maaşları için güncel hesaplamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli Ocak zammı için nefesler tutuldu! 1 Ocak 2023 zammı tek tek hesaplandı! SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B,4C en düşük maaş...

Emekli ve memur zammı gündemde yer almaya devam ediyor. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacağı maaş zammı belli oldu. Memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kurlulardan 1 puan daha fazla zam alacak.

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Emekli Ocak zammı için nefesler tutuldu! 1 Ocak 2023 zammı tek tek hesaplandı! SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B,4C en düşük maaş...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. 2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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Emekli Ocak zammı için nefesler tutuldu! 1 Ocak 2023 zammı tek tek hesaplandı! SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B,4C en düşük maaş...

3 OCAK 2023'TE NET ZAM BELLİ OLACAK

Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacağı zamlar net olarak 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla belirlenecek. Bu tarihten önce hesaplanan zam oranları sadece açıklandığı ay itibarıyla bilgilendirici oluyor.

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Emekli Ocak zammı için nefesler tutuldu! 1 Ocak 2023 zammı tek tek hesaplandı! SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B,4C en düşük maaş...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARINA EK GÖSTERGE DE EKLENECEK

Memur ve memur emeklilerinin maaşları ek göstergeye bağlı olarak artış yaşayacak. Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek