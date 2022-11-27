27 Kasım 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri A101'DE İNDİRİM RÜZGARI! Temizlik ürünleri neredeyse etiketin yarısına indi! 26 Kasım-2 Aralık A101 AKTÜEL ÜRÜNLER...

A101'DE İNDİRİM RÜZGARI! Temizlik ürünleri neredeyse etiketin yarısına indi! 26 Kasım-2 Aralık A101 AKTÜEL ÜRÜNLER...

A101'de deterjan fiyatları neredeyse etiketin yarısına indi. Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan A101, uygun ve kaliteli ürünleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Birbirinden cazip fiyatlı ürünlerini müşterilerine sunan A101 market, 26 Kasım- 2 Aralık arası geçerli olan aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. İşte, indirimli ürünler listesi...

Giriş Tarihi: 27.11.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 12:52
  • 1
  • 7
A101’DE İNDİRİM RÜZGARI! Temizlik ürünleri neredeyse etiketin yarısına indi! 26 Kasım-2 Aralık A101 AKTÜEL ÜRÜNLER...

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan A101'in cazip fiyatlı ürünleri alışveriş çılgınları tarafından mercek altına alınıyor. Sürekli indirim kampanyaları düzenleyen A101 marketler 26 Kasım- 2 Aralık tarihlerinde geçerli olacak olan indirim kataloğunu yayınlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
A101’DE İNDİRİM RÜZGARI! Temizlik ürünleri neredeyse etiketin yarısına indi! 26 Kasım-2 Aralık A101 AKTÜEL ÜRÜNLER...

Peki, bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimde? İşte A101 26 Kasım- 2 Aralık 2022 tarihinde geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu...

  • 3
  • 7
A101’DE İNDİRİM RÜZGARI! Temizlik ürünleri neredeyse etiketin yarısına indi! 26 Kasım-2 Aralık A101 AKTÜEL ÜRÜNLER...

500 gr Çay 39,95 TL

900 gr Bisküvi 34,95 TL

30'lu Bulaşık Makinesi Tableti 64,90 TL


  • 4
  • 7
A101’DE İNDİRİM RÜZGARI! Temizlik ürünleri neredeyse etiketin yarısına indi! 26 Kasım-2 Aralık A101 AKTÜEL ÜRÜNLER...

5,5 Kg Toz Deterjan 94,90 TL

450 ml Şampuan Çeşitleri 42,90 TL

750 ml Losyon Sıvı Bulaşık Deterjanı 21,90 TL

  • 5
  • 7
A101’DE İNDİRİM RÜZGARI! Temizlik ürünleri neredeyse etiketin yarısına indi! 26 Kasım-2 Aralık A101 AKTÜEL ÜRÜNLER...

500 gr Fındıklı Kakaolu Krema 32 TL

800 gr Tam Yağlı Beyaz Peynir 89 TL

4 Kg Bulaşık Deterjanı 74,90 TL