Dolar kuru son dakika: Rusya-Ukrayna müzakere sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş sonrası küresel piyasalarda hareketlilik yaşandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dün 14.62 liraya kadar yükselen dolar, haftanın son işlem gününe 14.03 liradan başlamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı'nın Putin'le konuşma talebi sonrası Putin'in Ukrayna ile görüşmeye hazır oldukları açıklaması sonrası piyasalarda yeniden dalgalanma başladı. Rusya-Ukrayna müzakere sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 25.02.2022 16:05 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 16:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL