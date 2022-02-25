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Haberler Galeri Dolar kuru son dakika: Rusya-Ukrayna müzakere sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Dolar kuru son dakika: Rusya-Ukrayna müzakere sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş sonrası küresel piyasalarda hareketlilik yaşandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dün 14.62 liraya kadar yükselen dolar, haftanın son işlem gününe 14.03 liradan başlamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı'nın Putin'le konuşma talebi sonrası Putin'in Ukrayna ile görüşmeye hazır oldukları açıklaması sonrası piyasalarda yeniden dalgalanma başladı. Rusya-Ukrayna müzakere sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2022 16:05 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 16:05
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Dolar kuru son dakika: Rusya-Ukrayna müzakere sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Dolarda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Rusya-Ukrayna arasında çıkan savaş sonrası piyasalarda hereketlilik yaşanmış, dolar kuru yukarı yönlü seyretmişti. Rusya ve Ukrayna'dan gelen müzakere haberleriyle küresel piyasalarda rahatlama sinyalleri görülmeye başladı. Peki, müzakere sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar düşecek mi, yükselecek mi? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dolar kuru son dakika: Rusya-Ukrayna müzakere sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

MÜZAKERE SONRASI DOLAR NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin 'müzakere masasına oturalım' çağrısına Putin'den yanıt geldi. Putin'in Minsk'e heyet göndermeye hazır olduklarını açıklamasının ardından dolar kuru düşüşe geçti.

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Dolar kuru son dakika: Rusya-Ukrayna müzakere sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Müzakere haberlerinin gelmesinin ardından dolar kuru 13.83 TL'ye geriledi. Euro ise dün yükseldiği 16.33 TL seviyelerinden 15,6045 TL seviyelerine kadar geriledi.

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Dolar kuru son dakika: Rusya-Ukrayna müzakere sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

GÖZLER RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERESİNDE

sadece bir işgal değil, Avrupa'ya karşı savaşın başlangıcıdır. Avrupa hızlı hareket ederse savaşı durdurabilir" açıklaması yaptı.

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Dolar kuru son dakika: Rusya-Ukrayna müzakere sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

PUTİN'DEN YANIT GELDİ!

Zelenskiy'nin açıklamalarının ardından, Putih'in Çin liderine üst düzey görüşme yapmak istediklerini söyledi. Putin'in "ABD ve NATO uzun süredir Rusya'nın makul güvenlik endişelerini görmezden geldi, defalarca taahhütlerinden caydı ve Rusya'nın stratejik alt çizgisine meydan okuyarak doğuya doğru askeri konuşlandırmayı ilerletmeye devam etti. Rusya, Ukrayna ile üst düzey müzakereler yürütmeye istekli" dedi.