HaberlerGaleriEmekli Ocak zammı ilk rakam netleşti! SSK, Bağ-Kur'lu emekliye en düşük 5.674 TL! 4A, 4B, 4C maaş hesaplaması...
Emekli Ocak zammı ilk rakam netleşti! SSK, Bağ-Kur'lu emekliye en düşük 5.674 TL! 4A, 4B, 4C maaş hesaplaması...
Emekliler Ocak ayında maaşlarına yapılacak yeni zam miktarını merak ediyor. Aylık olarak açıklanan enflasyon rakamları ile emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı netleşiyor. Temmuz ayında memurlara ve memur emeklilerine yüzde 41.69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 42.35 zam yapılmıştı. Ağustos ayı beklenti anketinin açıklanmasının ardından yeni hesaplamalar yapılmaya başladı. Buna göre,"Ocak ayında emekli maaş zammı ne kadar olacak? sorusuna yanıt aranmaya başladı. İşte, emekli ve memur maaş zammı hesaplaması...