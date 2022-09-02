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Haberler Galeri Emekli Ocak zammı ilk rakam netleşti! SSK, Bağ-Kur'lu emekliye en düşük 5.674 TL! 4A, 4B, 4C maaş hesaplaması...

Emekli Ocak zammı ilk rakam netleşti! SSK, Bağ-Kur'lu emekliye en düşük 5.674 TL! 4A, 4B, 4C maaş hesaplaması...

Emekliler Ocak ayında maaşlarına yapılacak yeni zam miktarını merak ediyor. Aylık olarak açıklanan enflasyon rakamları ile emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı netleşiyor. Temmuz ayında memurlara ve memur emeklilerine yüzde 41.69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 42.35 zam yapılmıştı. Ağustos ayı beklenti anketinin açıklanmasının ardından yeni hesaplamalar yapılmaya başladı. Buna göre,"Ocak ayında emekli maaş zammı ne kadar olacak? sorusuna yanıt aranmaya başladı. İşte, emekli ve memur maaş zammı hesaplaması...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.09.2022 16:40 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 16:40
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Emekli Ocak zammı ilk rakam netleşti! SSK, Bağ-Kur’lu emekliye en düşük 5.674 TL! 4A, 4B, 4C maaş hesaplaması...

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaş zammı için ipuçları gelmeye başladı. Ağustos ayı beklenti anketinin sonuçlanması ile SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 21.07, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 22.07 zam farkı göründü. Emekliler Ocak ayında maaşlarına yapılacak yeni zam oranını merak ediyor. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde 2000 yılından önce emekli olan SSK'lıların en düşük maaşı 5 bin 674 TL olacak. İşte, emekli maaş zammı için güncel hesaplama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli Ocak zammı ilk rakam netleşti! SSK, Bağ-Kur’lu emekliye en düşük 5.674 TL! 4A, 4B, 4C maaş hesaplaması...

Milyonlarca memur ve emekli gözünü Ocak zammına çevirdi. Geçtiğimiz Temmuz ayında memurlara ve memur emeklilerine yüzde 41.69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 42.35 zam yansıtılırken, Ocak artışı için de ipucu enflasyon verileriyle geliyor.

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Emekli Ocak zammı ilk rakam netleşti! SSK, Bağ-Kur’lu emekliye en düşük 5.674 TL! 4A, 4B, 4C maaş hesaplaması...

AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 72.35 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 21.07 olarak gerçekleşecek.

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Emekli Ocak zammı ilk rakam netleşti! SSK, Bağ-Kur’lu emekliye en düşük 5.674 TL! 4A, 4B, 4C maaş hesaplaması...

NASIL YANSIYACAK?

Ocak'ta 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bu durumda maaşlarında yaşanacak artış yüzde 21.07 olacak.

Bu tahmin, Ocak'ta yüzde 8 zam ve 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı kadar fark alacak memur ve memur emeklilerinin artışını da ortaya koydu.

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Emekli Ocak zammı ilk rakam netleşti! SSK, Bağ-Kur’lu emekliye en düşük 5.674 TL! 4A, 4B, 4C maaş hesaplaması...

MEMEURA VE EMEKLİLERİNE YÜZDE 8 ZAM YANSITILACAK!

Tahmin gerçekleşirse, memurlar ve memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 14.07 enflasyon farkı ve yüzde 8 zam yansıtılacak. Yani Ocak zammı yüzde 22.07 çıkacak.