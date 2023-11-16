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Asgari ücret pazarlığında bir ilk! Onlar da masada oturacak | İşte enflasyon tahminine göre zam hesabı

Asgari ücretin ne kadar olacağı, yeni yıl öncesinde milyonlarca çalışan tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Asgari ücrete 2024 yılında yapılacak zam için geri sayım başladı. Geçen yıl ilk toplantısını 7 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yıl da aynı tarihlerde toplanması beklenirken, pazarlıkta bir ilk yaşanacak.

Giriş Tarihi: 16.11.2023 06:37 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 07:02
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Asgari ücret pazarlığında bir ilk! Onlar da masada oturacak | İşte enflasyon tahminine göre zam hesabı

Asgari ücrete 2024 yılında yapılacak zam için geri sayım başladı. Geçen yıl ilk toplantısını 7 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yıl da aynı tarihlerde toplanması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret pazarlığında bir ilk! Onlar da masada oturacak | İşte enflasyon tahminine göre zam hesabı

Toplantıda satan alma gücü paritesi ele alındığı için enflasyondaki artış yapılacak zamda belirleyici oluyor.

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Asgari ücret pazarlığında bir ilk! Onlar da masada oturacak | İşte enflasyon tahminine göre zam hesabı

4 PARAMETRE ÖN PLANDA
Yaklaşık 18 milyon SSK'lının 6.6 milyonu asgari ücretli olup artış işverenlerden genel sağlık sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılardan evde tarhana yapan bayanlara, işsizlik sigortası alanlardan yurtiçi ve yurtdışı borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkiliyor.

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Asgari ücret pazarlığında bir ilk! Onlar da masada oturacak | İşte enflasyon tahminine göre zam hesabı

Asgari ücret pazarlığında, "Gerçekleşen ve hedef enflasyon, yaşam maliyeti, ülkenin ekonomik durumu, gerçekleşen refah payı" olmak üzere 4 parametre ön plana çıkacak.

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Asgari ücret pazarlığında bir ilk! Onlar da masada oturacak | İşte enflasyon tahminine göre zam hesabı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, Komisyon'da tercihlerinin asgari ücretliyi ezdirmeyecek bir karar çıkması yönünde olacağını söylerken gözler ilk toplantıya çevrildi.