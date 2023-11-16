Asgari ücret pazarlığında bir ilk! Onlar da masada oturacak | İşte enflasyon tahminine göre zam hesabı

Asgari ücretin ne kadar olacağı, yeni yıl öncesinde milyonlarca çalışan tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Asgari ücrete 2024 yılında yapılacak zam için geri sayım başladı. Geçen yıl ilk toplantısını 7 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yıl da aynı tarihlerde toplanması beklenirken, pazarlıkta bir ilk yaşanacak.

Giriş Tarihi: 16.11.2023 06:37 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 07:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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