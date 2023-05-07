EYT'lilere SGK'dan müjde geldi! SSK Bağ-Kur emeklilerine +2000 TL o tarihte yatacak! 30 Nisan'dan önce başvurmak yeterli!

Son dakika haberleri... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nisan itibarıyla emeklilik hakkı kazananlar için müjdeli haberi duyurdu. Milyonlarca kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi ile birlikte emeklilik hakkına kavuşarak ilk maaşlarını ve ikramiyelerini almaya hak kazandı. SGK EYT'liler için sevindiren haberi verdi. 30 Nisan'dan önce hak kazananların o tarihte 2.000 TL hesaplarında. İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 07.05.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 11:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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