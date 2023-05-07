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EYT'lilere SGK'dan müjde geldi! SSK Bağ-Kur emeklilerine +2000 TL o tarihte yatacak! 30 Nisan'dan önce başvurmak yeterli!

Son dakika haberleri... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nisan itibarıyla emeklilik hakkı kazananlar için müjdeli haberi duyurdu. Milyonlarca kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi ile birlikte emeklilik hakkına kavuşarak ilk maaşlarını ve ikramiyelerini almaya hak kazandı. SGK EYT'liler için sevindiren haberi verdi. 30 Nisan'dan önce hak kazananların o tarihte 2.000 TL hesaplarında. İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 11:06
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EYT’lilere SGK’dan müjde geldi! SSK Bağ-Kur emeklilerine +2000 TL o tarihte yatacak! 30 Nisan’dan önce başvurmak yeterli!

EYT ile birlikte emeklilik hakkı kazanan milyonlarca kişi nisan ayında ilk maaşlarını aldı. Ayrıca Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle bayram ikramiye ödemelerini de hesaplarda gören SSK, Bağ-Kur emeklilerinin yüzleri güldü. Ancak işlemlerini Nisan ayı içerisinde tamamlayarak ödemelerini alamayanlar için SGK müjdeli haberi duyurdu. 30 Nisan'dan önce başvuranın cebi dolacak. İşte +2000 TL para için tarih...

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EYT’lilere SGK’dan müjde geldi! SSK Bağ-Kur emeklilerine +2000 TL o tarihte yatacak! 30 Nisan’dan önce başvurmak yeterli!

EYT'Lİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ NE ZAMAN ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), nisanda gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olanların bayram ikramiyelerinin 9 Mayıs'ta ödeneceğini duyurdu.

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EYT’lilere SGK’dan müjde geldi! SSK Bağ-Kur emeklilerine +2000 TL o tarihte yatacak! 30 Nisan’dan önce başvurmak yeterli!

SGK'den yapılan yazılı açıklamada, Kurumun 5510 sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödediği belirtilerek şunlar kaydedildi.

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EYT’lilere SGK’dan müjde geldi! SSK Bağ-Kur emeklilerine +2000 TL o tarihte yatacak! 30 Nisan’dan önce başvurmak yeterli!

"2023 yılı mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödenmiştir.

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EYT’lilere SGK’dan müjde geldi! SSK Bağ-Kur emeklilerine +2000 TL o tarihte yatacak! 30 Nisan’dan önce başvurmak yeterli!

Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir."