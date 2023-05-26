Asgari ücretliye, memura zamlı rakamlar netten brüte netleşiyor! Enflasyon farkı+refah payı katlayacak! 10.000, 12.500, 22.000 TL...

NE ZAMAN BELİRLENECEK?

Ara zam için kararı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. Yeni ücret 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde tespit edilecek. Bunun için Haziran sonunda ya da Temmuz ayı başında çalışmalar gerçekleştirilecek.