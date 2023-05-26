Asgari ücretliye, memura zamlı rakamlar netten brüte netleşiyor! Enflasyon farkı+refah payı katlayacak! 10.000, 12.500, 22.000 TL...
Temmuz ayına sayılı zaman kala asgari ücret, memur, emekli maaşlarına yapılacak olan ara zamlar araştırılmaya başlandı. Asgari ücrette rakam netleşirken tüm olasılıklar da kalem kalem hesaplandı. Uzmanlar yüzde 20, 25, 30, 35, 40, 47'lik zam tablosunu açıkladı. Peki asgari ücret zammı kaç TL olacak? Temmuzda memur maaşı ne kadar artacak?
Giriş Tarihi: 26.05.2023
17:13 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023
17:15
Temmuz ayına sayılı zaman kala asgari ücret, memur, emekli maaşlarına yapılacak olan ara zamlar araştırılmaya başlandı. Asgari ücrette rakam netleşirken tüm olasılıklar da kalem kalem hesaplandı. Uzmanlar yüzde 20, 25, 30, 35, 40, 47'lik zam tablosunu açıkladı. Peki asgari ücret zammı kaç TL olacak? Temmuzda memur maaşı ne kadar artacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Asgari ücrete ara zam sinyali verilmesi milyonları heyecanlandırdı. Sadece asgari ücretlileri değil işsizlik maaşı, iş göremezlik ödeneği ve staj parası gibi ödemeleri alanları da yakından ilgilendiren ara zamda enflasyon belirleyici olacak. Özellikle bu yılın ilk yarısındaki enflasyon oranları dikkate alınırken, bir refah payı da eklenecek.
İşçiler için hesaplanacak aylık asgari geçim tutarı da yeni ücret belirlenirken ele alınacak kriterler arasında yer alacak.
NE ZAMAN BELİRLENECEK?
Ara zam için kararı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. Yeni ücret 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde tespit edilecek. Bunun için Haziran sonunda ya da Temmuz ayı başında çalışmalar gerçekleştirilecek.
4 AYRI ORAN GÜNDEMDE
Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, tahmine göre halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek.