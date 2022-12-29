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Haberler Galeri EYT'lilere ÇİFTE BAYRAM! 7.500 TL'ye varan PROMOSYON + 2 İKRAMİYE! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

EYT'lilere ÇİFTE BAYRAM! 7.500 TL'ye varan PROMOSYON + 2 İKRAMİYE! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

EYT'lilere çifte bayram sevinci. EYT detaylarını Başkan Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından emeklilik hakkı kazanan milyonlarca kişi detayları araştırmaya başladı. EYT çıkan vatandaşların cepleri promosyon artı 2 bayram ikramiyesi ile dolacak. İşte banka banka promosyon ödemeleri...

Giriş Tarihi: 29.12.2022 13:20 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 13:39
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EYT’lilere ÇİFTE BAYRAM! 7.500 TL’ye varan PROMOSYON + 2 İKRAMİYE! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

EYT detaylarının belli olmasının hemen ardından emekli olacak olan milyonlarca vatandaşa müjde üstüne müjde geldi. Bankalar emekli promosyon ücretlerini güncelledi. EYT'li olacak olanları yılda 3 kazanç bekliyor. Maaş, promosyon ve 2 bayram ikramiyesi ile cepler dolacak. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’lilere ÇİFTE BAYRAM! 7.500 TL’ye varan PROMOSYON + 2 İKRAMİYE! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar için 'EYT şartları, yaş sınırı ne olacak' sorusu yanıt buldu. Yaş şartı tamamen kalktı. EYT hakkı kazananlara emeklilik, promosyon artı Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye fırsatıyla doğacak. EYT'liler emeklilik hesapları yanında şimdi de emekli promosyon hesabı yapmaya başladı. İşte Sabah'ın haberine göre, emeklilikte yaşa takılanlar için maaş ve emekli promosyon konusunda en çok merak edilen detaylar...

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EYT’lilere ÇİFTE BAYRAM! 7.500 TL’ye varan PROMOSYON + 2 İKRAMİYE! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

EYT'LİLERİN MAAŞ VE PROMOSYON HESAPLARI BAŞLADI

EYT düzenlemesi için detaylar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Düzenlemede yaş şartı tamamen kalkması milyonlarca kişiyi sevindirirken EYT'li artık maaş ve emekli promosyon hesapları yapmaya başladı.

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EYT’lilere ÇİFTE BAYRAM! 7.500 TL’ye varan PROMOSYON + 2 İKRAMİYE! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

OCAK'TA YÜRÜRLÜLÜKTE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesi için en geniş kapsamlı, yaş şartını içermeyen taslağı onaylayarak düğümü çözdü ve müjdeyi verdi.

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EYT’lilere ÇİFTE BAYRAM! 7.500 TL’ye varan PROMOSYON + 2 İKRAMİYE! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

EYT yasası detaylar belli oldu. Yasanın Ocak ayının ilk yarısında Meclis'ten geçerek Başkan Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.