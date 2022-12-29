HaberlerGaleriEYT'lilere ÇİFTE BAYRAM! 7.500 TL'ye varan PROMOSYON + 2 İKRAMİYE! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
EYT'lilere ÇİFTE BAYRAM! 7.500 TL'ye varan PROMOSYON + 2 İKRAMİYE! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
EYT'lilere çifte bayram sevinci. EYT detaylarını Başkan Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından emeklilik hakkı kazanan milyonlarca kişi detayları araştırmaya başladı. EYT çıkan vatandaşların cepleri promosyon artı 2 bayram ikramiyesi ile dolacak. İşte banka banka promosyon ödemeleri...
Giriş Tarihi: 29.12.2022 13:20Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 13:39