EYT’lilere ÇİFTE BAYRAM! 7.500 TL’ye varan PROMOSYON + 2 İKRAMİYE! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar için 'EYT şartları, yaş sınırı ne olacak' sorusu yanıt buldu. Yaş şartı tamamen kalktı. EYT hakkı kazananlara emeklilik, promosyon artı Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye fırsatıyla doğacak. EYT'liler emeklilik hesapları yanında şimdi de emekli promosyon hesabı yapmaya başladı. İşte Sabah'ın haberine göre, emeklilikte yaşa takılanlar için maaş ve emekli promosyon konusunda en çok merak edilen detaylar...