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Haberler Galeri Enflasyon oranına göre en düşük EYT aylığı ne kadar olacak? İşte, emekli maaş tahminleri...2023 EYT MAAŞ HESABI

Enflasyon oranına göre en düşük EYT aylığı ne kadar olacak? İşte, emekli maaş tahminleri...2023 EYT MAAŞ HESABI

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle ilgili detaylar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Başkan Erdoğan, EYT'de yaş sınırının kaldırıldığını ve 2 milyon 250 bin kişinin emekli olabileceğini söyledi. Hak sahibi herkese emeklilik kapısının açıldığını bildiren Erdoğan'ın açıklamaları sonrası, emekli maaş hesaplamaları gündeme oldu. Peki EYT'de emekli maaş hesabı nasıl olacak? Enflasyon oranına göre en düşük EYT aylığı ne kadar olacak? İşte, emekli maaş tahminleri...

Giriş Tarihi: 29.12.2022 13:19 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 15:29
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Enflasyon oranına göre en düşük EYT aylığı ne kadar olacak? İşte, emekli maaş tahminleri...2023 EYT MAAŞ HESABI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında düzenlenen toplantı sonrası Emeklilikte Yaşa Takılanlar, sürecinde düğüm çözülmüş oldu. EYT'de yaş sınırı olmadan hak sahibi herkese emeklilik kapısının açıldığının müjdesini veren Erdoğan'ın açıklamalarının ardından emekli maaşlarının ne kadar olabileceği merak konusu oldu..Ocak ayı itibariyla yasalaşması beklenen EYT için maaş tahminleri gelmeye başladı. Peki, Enflasyon oranına göre en düşük EYT aylığı ne kadar olacak? İşte, tahminler...

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Enflasyon oranına göre en düşük EYT aylığı ne kadar olacak? İşte, emekli maaş tahminleri...2023 EYT MAAŞ HESABI

EYT'DE YAŞ ŞARTI, YAŞ SINIRI YOK!

Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık.

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Enflasyon oranına göre en düşük EYT aylığı ne kadar olacak? İşte, emekli maaş tahminleri...2023 EYT MAAŞ HESABI

EYT MAAŞLARI 3 DÖNEM ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

EYT'lilerin aylık hesaplamalarında 1999 yılı öncesi 1999-2008 yılları arası ve 2008'den sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak. 3 ayrı dönem için hesap yapılıp birleştirilecek. Böylelikle EYT'lilerin emekli maaşı hesaplamasında tüm kazançları dikkate alınmış olacak.

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Enflasyon oranına göre en düşük EYT aylığı ne kadar olacak? İşte, emekli maaş tahminleri...2023 EYT MAAŞ HESABI

EN DÜŞÜK EYT EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

2022 yılında en düşük emekli aylığı 3500 TL olarak ödeniyor. Buna göre, bin prim günü olan EYT'li bir vatandaş da en az 3 bin 500 lira maaş alacak. İlk maaşların 2023 Şubat ayında alınacağı düşünüldüğünde bu miktar yeni yıl zammıyla beraber daha daha yukarı çıkacak.

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Enflasyon oranına göre en düşük EYT aylığı ne kadar olacak? İşte, emekli maaş tahminleri...2023 EYT MAAŞ HESABI

SSK emeklilerinin temmuz ayı itibarıyla 3 bin 500 lira aldığını düşünürsek yüzde 20 artış yapılması durumunda alacakları maaş 4 bin 200 lira, yüzde 25 artış olursa 4 bin 375 lira olacak.