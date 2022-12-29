EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? EYT ilk maaş hangi ayda hesaplara yatacak? EYT'liler ne kadar aylık alacak? TAM, KISMİ AYLIK....

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaştı. Uzun zamandır sorgulan EYT yaş sınırı olacak mı? sorusu dün itibarıyla yanıt buldu. 1999 öncesi sigortalı olan kadınlar 20, erkekler ise 25 yılı doldurmuş ve 5.000 prim günü tamamlamışsa emekli olacak. EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? EYT ilk maaş hangi ayda hesaplara yatacak? EYT'liler ne kadar aylık alacak? İşte, ayrıntılar...