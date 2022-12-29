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Haberler Galeri EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? EYT ilk maaş hangi ayda hesaplara yatacak? EYT'liler ne kadar aylık alacak? TAM, KISMİ AYLIK....

EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? EYT ilk maaş hangi ayda hesaplara yatacak? EYT'liler ne kadar aylık alacak? TAM, KISMİ AYLIK....

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaştı. Uzun zamandır sorgulan EYT yaş sınırı olacak mı? sorusu dün itibarıyla yanıt buldu. 1999 öncesi sigortalı olan kadınlar 20, erkekler ise 25 yılı doldurmuş ve 5.000 prim günü tamamlamışsa emekli olacak. EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? EYT ilk maaş hangi ayda hesaplara yatacak? EYT'liler ne kadar aylık alacak? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.12.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 11:05
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EYT’liler ilk maaşını ne zaman alacak? EYT ilk maaş hangi ayda hesaplara yatacak? EYT’liler ne kadar aylık alacak? TAM, KISMİ AYLIK....

EYT düzenlemesiyle ilgili tüm sorular dün itibarıyla yanıt buldu. Tarihi emeklilik reformunu açıklayan Başkan Erdoğan, uzun süredir merak edilen EYT'de yaş sınırının olmayacağının müjdesini verdi. EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? EYT ilk maaş hangi ayda hesaplara yatacak? EYT'liler ne kadar aylık alacak? İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında tüm merak edilen detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’liler ilk maaşını ne zaman alacak? EYT ilk maaş hangi ayda hesaplara yatacak? EYT’liler ne kadar aylık alacak? TAM, KISMİ AYLIK....

YAŞ SINIRI TAMAMEN KALDIRILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yaptığı EYT toplantısının ardından milyonların beklediği müjdeli haberi duyurdu.

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EYT’liler ilk maaşını ne zaman alacak? EYT ilk maaş hangi ayda hesaplara yatacak? EYT’liler ne kadar aylık alacak? TAM, KISMİ AYLIK....

Toplantıda Bakan Nebati, EYT düzenlemesinin bütçe maliyetini anlatırken, Bakan Bilgin de, yaş seçeneklerini de içeren formüllere ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Başkan Erdoğan ise "Bu sorunu kökten çözüp, masadan kaldıralım" mesajı vererek yaş sınırı tartışmalarına noktayı koydu.

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EYT’liler ilk maaşını ne zaman alacak? EYT ilk maaş hangi ayda hesaplara yatacak? EYT’liler ne kadar aylık alacak? TAM, KISMİ AYLIK....

YASA TEKLİFİ MECLİS'E GELİYOR

Başlangıç tarihi olarak ifade edilen 8 Eylül 1999, 5.000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl şartı değişmedi, kısmi emeklilik yolu da açık tutuldu. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından AK Parti grubu EYT yasa teklifini Meclis'e sunulacak. Yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle yeni yılda yüzbinlerce çalışana emeklilik yolu açılacak.

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EYT’liler ilk maaşını ne zaman alacak? EYT ilk maaş hangi ayda hesaplara yatacak? EYT’liler ne kadar aylık alacak? TAM, KISMİ AYLIK....

EYT YASASI KİMLERİ KAPSAYACAK?

Emeklilik sigortası girişi 8 Eylül 1999 tarihinden önce olan kişiler EYT kapsamında yer alacak. Prim günü ya da sigortalılık süresi eksik olanlar, bunu tamamladıktan sonra emekli olmak için başvurabilecek. Primini doldurup sigortalılık süresini doldurmayanların beklemesi gerekecek.