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EYT'liler için kritik son dakika gelişmesi! Düğmeye basıldı, detaylar belli oldu! 3600 ek gösterge, emekli ve memura ek zam...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emekli ve çalışan milyonlarca kişi gelişmeleri yakından takip ediyor. Konu hakkında çalışmalar hız kazanırken, yetkili ağızlardan açıklamalar geliyor. Daha önce kısmi emeklilik, sigorta süresi formülü, kesintili emeklilik yolu, geçici kesintili alternatif, prim tamamlama modeli olarak beş seçeneğin masada olduğu ortaya çıkmıştı. Yeni alternatifler masaya gelirken, 3600 ek gösterge için Mayıs ayı işaret edilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin süreç hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte, 3600 ek gösterge ve EYT için son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2022 19:48
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EYT’liler için kritik son dakika gelişmesi! Düğmeye basıldı, detaylar belli oldu! 3600 ek gösterge, emekli ve memura ek zam...

EYT'liler için kritik son dakika gelişmesi. Düğmeye basıldı, detaylar belli oldu. 3600 ek gösterge, emekli ve memura ek zam... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve 3600 ek gösterge için atılan adımlar bu süreçte yakından takip ediliyor. Konu hakkında güncel açıklamalar gelirlen, detaylar belli olmaya başladı. 3600 ek göstergenin hemen ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorununun çözüleceği sinyali son toplantının ardından verildi. Beş adımlı bir programın söz konusu olduğu ifade edilen açıklamada, bunlardan ikisinin uygulanması güçlü olarak öne çıktığı belirtildi. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, 3600 ek gösterge ve EYT için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’liler için kritik son dakika gelişmesi! Düğmeye basıldı, detaylar belli oldu! 3600 ek gösterge, emekli ve memura ek zam...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili komisyon kurulacağı haberleri umutları artırdı. Komisyon öncelikle kapsamı belirleyecek ardından da hesaplamanın nasıl yapılacağını çalışacak. Tabi masada alternatifli taslaklar bulunacak

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EYT’liler için kritik son dakika gelişmesi! Düğmeye basıldı, detaylar belli oldu! 3600 ek gösterge, emekli ve memura ek zam...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar hız kazandı. Geçen hafta EYT federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyet AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile ayrı ayrı görüşerek sorunlarını iletti. Bu konuda her iki partinin de zaten çalışmaları bulunuyordu. Daha önce açıklama yapan Akbaşoğlu, 3600 ek gösterge çalışmalarından sonra sıranın EYT'ye geleceğini ve çalışmaların bu yıl tamamlanacağını söylemişti.

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EYT’liler için kritik son dakika gelişmesi! Düğmeye basıldı, detaylar belli oldu! 3600 ek gösterge, emekli ve memura ek zam...

Şimdi ise konuyla ilgili bir komisyon kurulması gündemde. Komisyon hem sorunu ortaya koyacak hem de taslak üzerinde çalışacak.

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EYT’liler için kritik son dakika gelişmesi! Düğmeye basıldı, detaylar belli oldu! 3600 ek gösterge, emekli ve memura ek zam...

YARARLANACAKLAR NETLEŞECEK

Komisyonun ilk başta üzerinde duracağı konu ise kapsam olacak. Kimlerin bu haktan yararlanacağı konusu netlik kazanacak ve böylece hak sahiplerinin sayısı da ortaya çıkmış olacak. Kapsamın belirlenmesinde öne çıkan tarih 8 Eylül 1999 oluyor. Bu tarihten önce sigortalı olmuş SSK'lılarda erkekler için 25 kadınlar için ise 20 yılın geçmesi gerekiyor. Ayrıca işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 arasında prim ödenmesi isteniyor. Bunları tamamlayıp yaş şartına takılanlar kapsamda sayılıyor. Bu arada 3600 günü tamamlamış olanlar da kısmi emeklilik hakkını elde etmiş bulunuyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında sigortalı olanlar ile farklı kurumlarda sigorta yaptırmış olalar için ise ayrı hesaplar yapılıyor.