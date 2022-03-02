02 Mart 2022, Çarşamba
EYT'liler için kritik son dakika gelişmesi! Düğmeye basıldı, detaylar belli oldu! 3600 ek gösterge, emekli ve memura ek zam...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emekli ve çalışan milyonlarca kişi gelişmeleri yakından takip ediyor. Konu hakkında çalışmalar hız kazanırken, yetkili ağızlardan açıklamalar geliyor. Daha önce kısmi emeklilik, sigorta süresi formülü, kesintili emeklilik yolu, geçici kesintili alternatif, prim tamamlama modeli olarak beş seçeneğin masada olduğu ortaya çıkmıştı. Yeni alternatifler masaya gelirken, 3600 ek gösterge için Mayıs ayı işaret edilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin süreç hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte, 3600 ek gösterge ve EYT için son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 02.03.2022 19:48
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