En az 2.168 TL! Kamu işçileri çifte bayram yaşayacak! 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8.673 lira (13 günlük brüt 2 bin 168 lira) ödeme yapılırken, ücretlerdeki gelir ve damga vergisi istisnasının bu ödemeye de uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. Uygulanmazsa asgari ücretlinin eline bu yıl 6 bin 200 lira 85 kuruş geçecek. Bu ay da 13 günlük ödeme olarak bin 550 lira 21 kuruş verilecek. Uygulanırsa da bin 171 lira 71 kuruşluk bir avantaj ortaya çıkacak. Bu durumda asgari ücretli işçiye bu yıl 7 bin 372 lira 56 kuruş ödeme yapılacak.

Bu ayki 13 günlük ödeme kapsamında hesaba bin 843 lira 14 kuruş geçecek.