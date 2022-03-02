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En az 2.168 TL! Kamu işçileri çifte bayram yaşayacak! 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

Yüz binlerce işçiyi yakından ilgilendiren tediye ödemelerinde takvim netleşti. İkramiye olarak da bilinen 52 günlük ilave tediye ödemeleri her yıl 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Bu yıl en düşük ikramiye brüt 8.673 lira olarak belirlendi. Yılın ikinci ikramiyesini bekleyen işçiler, Ramazan Bayramı öncesinde alacakları ikramiye ile çifte bayram yaşayacak. Peki, 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2022 13:05 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 13:05
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En az 2.168 TL! Kamu işçileri çifte bayram yaşayacak! 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

Kamu işçilerine yönelik verilen ilave tediye ödemelerinin ilk taksiti ocak ayında gerçekleştirildi. İkinci ödemeleri heyecanla bekleyen işçiler için müjdeli haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yılın ikinci taksit ödeme takvimi belli oldu. Peki, 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte 700 bin işçinin beklediği o tarih...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En az 2.168 TL! Kamu işçileri çifte bayram yaşayacak! 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

Her yıl 52 gün üzerinden verilen ikramiye ödemeleri 4 taksit (13'er günlük) şeklinde veriliyor. 26 günlük ilk ödeme Ocak-Haziran dönemlerinde, diğer 26 günlük ödemelerde Temmuz-Aralık dönemlerinde gerçekleştiriliyor.

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En az 2.168 TL! Kamu işçileri çifte bayram yaşayacak! 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

KAMU İŞÇİSİ TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

2022 yılının ilk ikramiye ödemesi 28 Ocak'ta gerçekleştirildi. İkinci taksit ikramiye ödemeleri ise 29 Nisan'da yapılacak. Yılın ikinci yarısında yapılacak diğer 26 günlük ikramiye ödeme tarihleri de Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek. Yani üçüncü ve dördüncü taksit ödemelerinin tarihi Temmuz ayında duyurulacak.

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En az 2.168 TL! Kamu işçileri çifte bayram yaşayacak! 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

2022 KAMU İŞÇİSİ İKRAMİYE MİKTARI NE KADAR?

İşçilerin ikramiyeleri brüt ücretten hesaplanıyor, SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılarak ödeme yapılıyordu. Bu yıl asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Aynı zamanda tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısım da gelir vergisinden istisna tutuldu.

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En az 2.168 TL! Kamu işçileri çifte bayram yaşayacak! 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8.673 lira (13 günlük brüt 2 bin 168 lira) ödeme yapılırken, ücretlerdeki gelir ve damga vergisi istisnasının bu ödemeye de uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. Uygulanmazsa asgari ücretlinin eline bu yıl 6 bin 200 lira 85 kuruş geçecek. Bu ay da 13 günlük ödeme olarak bin 550 lira 21 kuruş verilecek. Uygulanırsa da bin 171 lira 71 kuruşluk bir avantaj ortaya çıkacak. Bu durumda asgari ücretli işçiye bu yıl 7 bin 372 lira 56 kuruş ödeme yapılacak.

Bu ayki 13 günlük ödeme kapsamında hesaba bin 843 lira 14 kuruş geçecek.