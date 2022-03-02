02 Mart 2022, Çarşamba
En az 2.168 TL! Kamu işçileri çifte bayram yaşayacak! 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?
Yüz binlerce işçiyi yakından ilgilendiren tediye ödemelerinde takvim netleşti. İkramiye olarak da bilinen 52 günlük ilave tediye ödemeleri her yıl 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Bu yıl en düşük ikramiye brüt 8.673 lira olarak belirlendi. Yılın ikinci ikramiyesini bekleyen işçiler, Ramazan Bayramı öncesinde alacakları ikramiye ile çifte bayram yaşayacak. Peki, 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 02.03.2022 13:05 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 13:05
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