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Haberler Galeri EYT'liler için de komut verildi! 1999-2008 arası SGK girişliler erken emeklilik yıldızını aldı! Define değerinde yeni yaş grafiği

EYT'liler için de komut verildi! 1999-2008 arası SGK girişliler erken emeklilik yıldızını aldı! Define değerinde yeni yaş grafiği

Çalışma hayatındaki sürekli değişim ve gelişmelerin yanı sıra, önemli reformlar da hızla hayata geçiriliyor. Gelecek dönemde, özellikle çalışma hayatıyla ilgili büyük önem taşıyan reformlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme gelecek. Bu reformlardan biri, ev kadınlarının emekliliğini sağlayacak düzenlemeleri içerirken, diğeri ise Bağ-Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik fırsatı sunacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2024 12:07 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 12:07
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EYT’liler için de komut verildi! 1999-2008 arası SGK girişliler erken emeklilik yıldızını aldı! Define değerinde yeni yaş grafiği

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) önümüzdeki dönemde özellikle çalışma hayatıyla ilgili büyük öneme sahip reformlar masaya gelecek. Bu reformlardan biri, ev kadınlarının emeklilik süreçlerini düzenleyerek onlara daha erken emeklilik imkanı sunarken, diğeri ise Bağ-Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik olanağı tanıyacak. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem'in yazısı...

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EYT’liler için de komut verildi! 1999-2008 arası SGK girişliler erken emeklilik yıldızını aldı! Define değerinde yeni yaş grafiği

Ev Kadınları için Emeklilik Reformu

Ev kadınlarının emeklilik süreçlerini düzenleyen reformlar, prim ödemelerini tamamlayan kadınların emeklilik hakkına kavuşmasını sağlıyor. Bu kapsamda, Bağ-Kur'da 5400 gün prim yeterli olacak. Ancak daha önce çalışıp prim ödemiş olan kadınlar daha kolay bir şekilde emekli olabilecekler.

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EYT’liler için de komut verildi! 1999-2008 arası SGK girişliler erken emeklilik yıldızını aldı! Define değerinde yeni yaş grafiği

Ayrıca, annelere ve ev kadınlarına yönelik yıpranma benzeri prim günü desteği ve yaş indirimi gibi avantajlar da sunulacak. Bu sayede, ev kadınları ve anneler ödedikleri prim sayısına göre ek prim günleri kazanacaklar ve emeklilik yaş şartından indirim sağlanacak.

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EYT’liler için de komut verildi! 1999-2008 arası SGK girişliler erken emeklilik yıldızını aldı! Define değerinde yeni yaş grafiği

Bağ-Kur'lular için Erken Emeklilik İmkanı

Bağ-Kur'luları hedefleyen bir diğer reform ise prim ödeme gün sayısını azaltarak erken emeklilik imkanı sunuyor. Özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde Bağ-Kur'a kayıt olanlar için getirilen düzenleme, prim ödeme gün sayısını 7200'den 5400'e indiriyor. Böylece, SSK'lılarda olduğu gibi 7200 gün şartı tüm Bağ-Kur'lular için geçerli olacak.

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EYT’liler için de komut verildi! 1999-2008 arası SGK girişliler erken emeklilik yıldızını aldı! Define değerinde yeni yaş grafiği

Düzenleme, başlangıçta basit usulde vergilendirilen esnaf odalarına kayıtlı küçük esnaf için geçerli olacak ve daha sonra genişletilecek. Bu düzenlemeyle birlikte, küçük esnaf ve sanatkarlar için emeklilikte prim şartı 7200 gün olarak uygulanacak.