EYT’liler için de komut verildi! 1999-2008 arası SGK girişliler erken emeklilik yıldızını aldı! Define değerinde yeni yaş grafiği

Ayrıca, annelere ve ev kadınlarına yönelik yıpranma benzeri prim günü desteği ve yaş indirimi gibi avantajlar da sunulacak. Bu sayede, ev kadınları ve anneler ödedikleri prim sayısına göre ek prim günleri kazanacaklar ve emeklilik yaş şartından indirim sağlanacak.