25 Şubat 2024, Pazar
EYT'liler için de komut verildi! 1999-2008 arası SGK girişliler erken emeklilik yıldızını aldı! Define değerinde yeni yaş grafiği
Çalışma hayatındaki sürekli değişim ve gelişmelerin yanı sıra, önemli reformlar da hızla hayata geçiriliyor. Gelecek dönemde, özellikle çalışma hayatıyla ilgili büyük önem taşıyan reformlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme gelecek. Bu reformlardan biri, ev kadınlarının emekliliğini sağlayacak düzenlemeleri içerirken, diğeri ise Bağ-Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik fırsatı sunacak.
Giriş Tarihi: 25.02.2024 12:07 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 12:07
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