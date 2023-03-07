EYT'liler DİKKAT, Artık DEĞİŞTİ! 198.640,79 TL Yatacak! Kıdem Tazminatı kazancı Hesaplandı! Kim ne kadar tazminat alacak?

EYT kıdem tazminatı hesaplama yöntemi araştırılıyor. EYT yasasının çıkmasıyla birlikte emeklilik hazırlığında olan milyonlarca kişi detayları araştırıyor. Aktif çalışan vatandaşların emeklilik gerekçesiyle iş yerlerinden istifa etmesi gerekmektedir. Bu da onlara beraberinde tazminat hakkını getiriyor. Peki kim ne kadar tazminat alacak? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte Takvim Gazetesi yazarı Çığıl Ön Yener'in yazısı...