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EYT'liler DİKKAT, Artık DEĞİŞTİ! 198.640,79 TL Yatacak! Kıdem Tazminatı kazancı Hesaplandı! Kim ne kadar tazminat alacak?

Emeklilik için iş yerlerinden ayrılmaya hazırlanan EYT'liler bir yandan da kıdem tazminatlarını öğrenmeye çalışıyor. Arama motorlarında "Kıdem tazminatı hesaplama" şeklinde aratılmalar hız kazanırken beklenen tablo geldi. EYT'lilerin aldıkları maaş ve çalışma sürelerine göre tazminatları kalem kalem hesaplandı. İşte EYT tazminat ödemesine ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2023 13:05 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 13:07
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EYT’liler DİKKAT, Artık DEĞİŞTİ! 198.640,79 TL Yatacak! Kıdem Tazminatı kazancı Hesaplandı! YılxBrüt MAAŞ-Damga Vergisi | Kim ne kadar tazminat alacak?

EYT kıdem tazminatı hesaplama yöntemi araştırılıyor. EYT yasasının çıkmasıyla birlikte emeklilik hazırlığında olan milyonlarca kişi detayları araştırıyor. Aktif çalışan vatandaşların emeklilik gerekçesiyle iş yerlerinden istifa etmesi gerekmektedir. Bu da onlara beraberinde tazminat hakkını getiriyor. Peki kim ne kadar tazminat alacak? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte Takvim Gazetesi yazarı Çığıl Ön Yener'in yazısı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’liler DİKKAT, Artık DEĞİŞTİ! 198.640,79 TL Yatacak! Kıdem Tazminatı kazancı Hesaplandı! YılxBrüt MAAŞ-Damga Vergisi | Kim ne kadar tazminat alacak?

ADIM ADIM İSTİFA

Kıdem tazminatı hakkına ilişkin ilk aşamayı çıkış işlemleri oluşturuyor. e-Devlet'teki 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü', 'Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi' ve 'Çalışma Hayatı', www.sgk.gov.tr internet adresindeki 'Ne Zaman Emekli Olurum' uygulamalarından alınan belgelerle işverene başvurulmalı.

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EYT’liler DİKKAT, Artık DEĞİŞTİ! 198.640,79 TL Yatacak! Kıdem Tazminatı kazancı Hesaplandı! YılxBrüt MAAŞ-Damga Vergisi | Kim ne kadar tazminat alacak?

Bu belgelerle birlikte 'emeklilik' sebebiyle çıkış istendiğine yönelik dilekçe de verilmeli. İşveren de işten çıkışı emeklilik nedeniyle ayrılma anlamına gelen kod 8'den yapmalı.

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EYT’liler DİKKAT, Artık DEĞİŞTİ! 198.640,79 TL Yatacak! Kıdem Tazminatı kazancı Hesaplandı! YılxBrüt MAAŞ-Damga Vergisi | Kim ne kadar tazminat alacak?

BRÜT ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANIR

Kıdem tazminatı son 30 günlük giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanır. Brüt ücrete yıl içinde alınan yemek, kıyafet parası, görev tazminatı, ikramiye gibi düzenli ödemeler de dahil ediliyor.

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EYT’liler DİKKAT, Artık DEĞİŞTİ! 198.640,79 TL Yatacak! Kıdem Tazminatı kazancı Hesaplandı! YılxBrüt MAAŞ-Damga Vergisi | Kim ne kadar tazminat alacak?

Prim, mesai gibi değişken ödemeler ise hesaba katılmıyor. Giydirilmiş brüt ücret hesaplanırken, ek ödemelerin brüt tutarı 12'ye bölünüyor, çıkan tutar aylık brüt ücrete ilave edilerek giydirilmiş brüt ücret bulunuyor.