HaberlerGaleriEYT'liler DİKKAT, Artık DEĞİŞTİ! 198.640,79 TL Yatacak! Kıdem Tazminatı kazancı Hesaplandı! Kim ne kadar tazminat alacak?
EYT'liler DİKKAT, Artık DEĞİŞTİ! 198.640,79 TL Yatacak! Kıdem Tazminatı kazancı Hesaplandı! Kim ne kadar tazminat alacak?
Emeklilik için iş yerlerinden ayrılmaya hazırlanan EYT'liler bir yandan da kıdem tazminatlarını öğrenmeye çalışıyor. Arama motorlarında "Kıdem tazminatı hesaplama" şeklinde aratılmalar hız kazanırken beklenen tablo geldi. EYT'lilerin aldıkları maaş ve çalışma sürelerine göre tazminatları kalem kalem hesaplandı. İşte EYT tazminat ödemesine ilişkin detaylar...