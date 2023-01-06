EYT’liler 2023’te bayram edecek! 5 ayrı kazanç cepleri dolduracak! Çift maaş, promosyon, ikramiye, kıdem tazminatı...

EYT'LİLER NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAK?

EYT'li ya da mevcut yasaya göre emekli olan herkesin maaşı aynı formül üzerinden hesaplanıyor. Dolayısıyla EYT'linin maaşında bir kesinti olmayacağı gibi aksine son artışlardan da olumlu etkilenecek ve maaşları artacak.