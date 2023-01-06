HaberlerGaleriEYT'liler 2023'te bayram edecek! 5 ayrı kazanç cepleri dolduracak! Çift maaş, promosyon, ikramiye, kıdem tazminatı...
EYT'liler 2023'te bayram edecek! 5 ayrı kazanç cepleri dolduracak! Çift maaş, promosyon, ikramiye, kıdem tazminatı...
EYT ile emekli olmayı bekleyen milyonlarca kişi, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kilitlendi. 2023'ün ilk haftalarında çözüme kavuşturulacak olan EYT konusunda gözler Meclis'e çevrildi. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi, Ocak ayında Meclis Başkanlığı'na sunulacak. EYT'liler düzenlemenin yasalaşması sonrası başvurularını yaparak emekli aylığı alacaklar. Emekli maaşının yanı sıra 5'li kazanç ile EYT'liler bu yıl bayram edecek. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 06.01.2023 09:28Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 09:59