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Haberler Galeri EYT'liler 2023'te bayram edecek! 5 ayrı kazanç cepleri dolduracak! Çift maaş, promosyon, ikramiye, kıdem tazminatı...

EYT'liler 2023'te bayram edecek! 5 ayrı kazanç cepleri dolduracak! Çift maaş, promosyon, ikramiye, kıdem tazminatı...

EYT ile emekli olmayı bekleyen milyonlarca kişi, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kilitlendi. 2023'ün ilk haftalarında çözüme kavuşturulacak olan EYT konusunda gözler Meclis'e çevrildi. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi, Ocak ayında Meclis Başkanlığı'na sunulacak. EYT'liler düzenlemenin yasalaşması sonrası başvurularını yaparak emekli aylığı alacaklar. Emekli maaşının yanı sıra 5'li kazanç ile EYT'liler bu yıl bayram edecek. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 06.01.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 09:59
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EYT’liler 2023’te bayram edecek! 5 ayrı kazanç cepleri dolduracak! Çift maaş, promosyon, ikramiye, kıdem tazminatı...

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1000'dan önce çalışmaya başlayanları kapsıyor. Yaş sınırı uygulanmayacak olan EYT'den 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. Milyonlarca kişi düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte başvuru sürecini tamamladıktan sonra emekli aylığı almaya başlayacak. Emekli maaşının yanı sıra milyonlarca EYT'li promosyon, ikramiye gibi diğer ödemelerle bayram edecek. İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’liler 2023’te bayram edecek! 5 ayrı kazanç cepleri dolduracak! Çift maaş, promosyon, ikramiye, kıdem tazminatı...

EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından Genel Kurul süreci başlayacak teklifin, ocak ayında yasalaştırılması öngörülüyor.

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EYT’liler 2023’te bayram edecek! 5 ayrı kazanç cepleri dolduracak! Çift maaş, promosyon, ikramiye, kıdem tazminatı...

YAŞ SINIRI OLMAYACAK

23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak. 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

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EYT’liler 2023’te bayram edecek! 5 ayrı kazanç cepleri dolduracak! Çift maaş, promosyon, ikramiye, kıdem tazminatı...

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN ALINACAK

EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.

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EYT’liler 2023’te bayram edecek! 5 ayrı kazanç cepleri dolduracak! Çift maaş, promosyon, ikramiye, kıdem tazminatı...

EYT'LİLER NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAK?

EYT'li ya da mevcut yasaya göre emekli olan herkesin maaşı aynı formül üzerinden hesaplanıyor. Dolayısıyla EYT'linin maaşında bir kesinti olmayacağı gibi aksine son artışlardan da olumlu etkilenecek ve maaşları artacak.