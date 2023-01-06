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İlave tediye tarihleri netleşti! İlk ödeme bu ay hesaplarda! ATM'den anında alınacak! Kamu işçileri, 4D'li taşeron...

2023 yılına girdiğimiz dönemde birçok kalemde maaşlar netleşmeye başladı. Kamuda çalışan 700 bini aşkın çalışanı ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. İşçilere yapılacak ikramiye ödeme tarihleri netleşti. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri 27 Ocak ve 17 Nisan'da yapılacak. İşte, kamu işçilerine ödenecek ilave tediyeler için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023 09:17
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İlave tediye tarihleri netleşti! İlk ödeme bu ay hesaplarda! ATM’den anında alınacak! Kamu işçileri, 4D’li taşeron...

Ocak ayının ilk günlerini yaşadığımız süreçte ilave tediye ödemelerinin tarihleri merak ediliyordu. Kamu işçilerini yakından ilgilendiren konu hakkında son dakika açıklaması geldi. Ödemelerin ilk taksidinin Ocak ayı içerisinde belirlenen tarihte hesaplara yatırılacağı duyuruldu. Peki, ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Kamu çalışanları ne kadar ikramiye alacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlave tediye tarihleri netleşti! İlk ödeme bu ay hesaplarda! ATM’den anında alınacak! Kamu işçileri, 4D’li taşeron...

Kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu.

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İlave tediye tarihleri netleşti! İlk ödeme bu ay hesaplarda! ATM’den anında alınacak! Kamu işçileri, 4D’li taşeron...

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre ödemeler iki bölümde gerçekleştirilecek.

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İlave tediye tarihleri netleşti! İlk ödeme bu ay hesaplarda! ATM’den anında alınacak! Kamu işçileri, 4D’li taşeron...

İlk ödeme 27 Ocak, kalan kısım ise 14 Nisan'da hesaplara yatırılacak. Maden işçilerine yönelik ilave tediye ödemesinin tamamı ise 22 Aralık'ta ödenecek.

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İlave tediye tarihleri netleşti! İlk ödeme bu ay hesaplarda! ATM’den anında alınacak! Kamu işçileri, 4D’li taşeron...

Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediye ödeniyor.