İlave tediye tarihleri netleşti! İlk ödeme bu ay hesaplarda! ATM'den anında alınacak! Kamu işçileri, 4D'li taşeron...

2023 yılına girdiğimiz dönemde birçok kalemde maaşlar netleşmeye başladı. Kamuda çalışan 700 bini aşkın çalışanı ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. İşçilere yapılacak ikramiye ödeme tarihleri netleşti. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri 27 Ocak ve 17 Nisan'da yapılacak. İşte, kamu işçilerine ödenecek ilave tediyeler için detaylar...