EYT'li Ocak-Şubat'ta baharı yaşayacak! Çifte kazançla bayram edecekler! 8 bin TL'yi bulan ek ödeme! Emekli maaşı, promosyon...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Aralık ayına kısa süre kala EYT yasa tasarısında sona gelindi. Meclis'te görüşülmesi beklenen EYT düzenlemesinin onaylanmasıyla birlikte Ocak ayında hak kazananlar için emeklilik işlemleri devreye alınacak. İlk emekli maaşının ise Şubat ayından hesaplanması bekleniyor. Diğer yandan hak kazanan vatandaşlar için ek ödeme imkanları da olacak. 8 bin lirayı bulan promosyon imkanı emekli olanlara tanınacak. İşte, EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler!