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Haberler Galeri EYT'li Ocak-Şubat'ta baharı yaşayacak! Çifte kazançla bayram edecekler! 8 bin TL'yi bulan ek ödeme! Emekli maaşı, promosyon...

EYT'li Ocak-Şubat'ta baharı yaşayacak! Çifte kazançla bayram edecekler! 8 bin TL'yi bulan ek ödeme! Emekli maaşı, promosyon...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Aralık ayına kısa süre kala EYT yasa tasarısında sona gelindi. Meclis'te görüşülmesi beklenen EYT düzenlemesinin onaylanmasıyla birlikte Ocak ayında hak kazananlar için emeklilik işlemleri devreye alınacak. İlk emekli maaşının ise Şubat ayından hesaplanması bekleniyor. Diğer yandan hak kazanan vatandaşlar için ek ödeme imkanları da olacak. 8 bin lirayı bulan promosyon imkanı emekli olanlara tanınacak. İşte, EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.11.2022 18:56 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 18:56
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EYT’li Ocak-Şubat’ta baharı yaşayacak! Çifte kazançla bayram edecekler! 8 bin TL’yi bulan ek ödeme! Emekli maaşı, promosyon...

Son dakika EYT gelişmeleri... Aralık ayının gelmesiyle birlikte Emeklilikte Yaşa Takılanlar için ilgili süreçte sona gelindiği açıklamaları geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi için Aralık ayını işaret etmişti. Ocak ayında yasalaşması beklenen yasa sonrasında emeklilik işlemleri hız kazanacak. EYT'liler için ilk maaşlar Şubat ayında hesaplanmaya başlarken, 8 bin lirayı bulan promosyon ödemelerinin de yapılması bekleniyor. İşte, Emeklilikte yaşa takılanlar için son gelişmeler...

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EYT’li Ocak-Şubat’ta baharı yaşayacak! Çifte kazançla bayram edecekler! 8 bin TL’yi bulan ek ödeme! Emekli maaşı, promosyon...

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili süreçte sona gelindi. Aralık'ta Meclis'te görüşülmesi beklenen yasa ile Ocak'ta emeklilik işlemleri başlayacak. İlk maaşlar Şubat'tan itibaren hesaplanacak. Toplu paralar Mart'ta ödenmeye başlarken 8 bin lirayı bulacak promosyon da hesaplara geçecek.

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EYT’li Ocak-Şubat’ta baharı yaşayacak! Çifte kazançla bayram edecekler! 8 bin TL’yi bulan ek ödeme! Emekli maaşı, promosyon...

MEMURLARIN GELİRLERİNDE EK ARTIŞ

Çalışma hayatındaki devrim niteliğindeki değişikliklerde takvim işlemeye devam ediyor. 2022 yılının Ocak ayında emekliler ve memurlara ek zamlarla ilgili başlayan maraton Haziran ayında ikinci asgari ücretin belirlenmesi, ardından emekli memurlara ek artış getirecek 3600 ek gösterge yasasının çıkmasıyla devam etti.

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EYT’li Ocak-Şubat’ta baharı yaşayacak! Çifte kazançla bayram edecekler! 8 bin TL’yi bulan ek ödeme! Emekli maaşı, promosyon...

SÖZLEŞMELİYE KADRO

Bu yeniliklerin ardından görüşmeleri devam eden sözleşmelinin kadro konusu da çözüldü. Yaklaşık 424 bin sözleşmeli süreye bakılmadan kadroya kavuşmuş olacak. sosyal mali hakları değişecek. Bu yasanın da Aralık ayında Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

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EYT’li Ocak-Şubat’ta baharı yaşayacak! Çifte kazançla bayram edecekler! 8 bin TL’yi bulan ek ödeme! Emekli maaşı, promosyon...

ARALIK AYI GÜNDEM YOĞUN

Bununla birlikte 90 bin taşerona kadro ve geçici işçilerle ilgili süreçte tamamlanacak. Aralık ayında ayrıca yeni asgari ücret belirlenecek emekliler ve memurların zam oranlarıyla ilgili çalışmalar yapılacak.