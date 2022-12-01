01 Aralık 2022, Perşembe
EYT askerlik borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi? EYT askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik mümkün mü?
EYT askerlik borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesinde sona gelinirken, şartlar belli oluyor. Prim ve gün sayısını yerine getirenler emeklilik için avantajlı konumda yer alıyor. Askerlik borçlanması ile EYT'li olunur mu sorusuna yanıt aranıyor. İşte, EYT askerlik borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi? EYT askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik mümkün mü?
Giriş Tarihi: 01.12.2022 00:26 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 00:26
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