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Haberler Galeri EYT askerlik borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi? EYT askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik mümkün mü?

EYT askerlik borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi? EYT askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik mümkün mü?

EYT askerlik borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesinde sona gelinirken, şartlar belli oluyor. Prim ve gün sayısını yerine getirenler emeklilik için avantajlı konumda yer alıyor. Askerlik borçlanması ile EYT'li olunur mu sorusuna yanıt aranıyor. İşte, EYT askerlik borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi? EYT askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik mümkün mü?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022 00:26 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 00:26
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EYT askerlik borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi? EYT askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik mümkün mü?

EYT askerlik borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi? EYT askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik mümkün mü? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1999 öncesi sigortalı olan fakat prim gün sayısında eksik olan kişiler, askerlik borçlanması ile EYT'den faydalanabilecek. Peki, EYT askerlik borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi? EYT askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik mümkün mü?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT askerlik borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi? EYT askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik mümkün mü?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını gelecek hafta yapacak. Yeni yılda 3500 lira olan en düşük emekli aylığı artacak, asgari ücret ölçü olacak, 3600 ek gösterge farkı maaşlara eklenecek.

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EYT askerlik borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi? EYT askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik mümkün mü?

PRİMDE ÜÇ HARFE DİKKAT!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan EYT yasa taslağının kimleri kapsayacağı, borçlanma, yaş kriterine ilişkin ayrıntılar Kabine gündemine geldi. EYT'yi bekleyenler yaşını hesaplıyor, gününü sayıyor, ya da borç yapılandırması için araştırma yapmaya devam ediyor.

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EYT askerlik borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi? EYT askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik mümkün mü?

Hizmet dökümlerinin dikkatli incelenerek, primlerde eksiklik, çizelgede başkalarına ait isim olup olmadığına bakılması hayati önem taşıyor. Primlerde "k, ş, s" harfleri ciddi bir problem yaratıyor. Bu harfler, "Kontrollü, şüpheli, sahte ve paravan işyeri" anlamına geliyor.

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EYT askerlik borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi? EYT askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik mümkün mü?

Sahte şirketler primleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödemeyince bu sigortalar iptal ediliyor. Emekliliğe hak kazanılsa bile sahte sigortalı olarak yapılan bildirimlere ait hizmetler siliniyor. Hizmet dökümünü incelerken Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ay olarak 30 gün, yıl olarak da 360 günü esas aldığını unutmamak gerekiyor.