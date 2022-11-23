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Haberler Galeri ELAZIĞ TOKİ KURA SONUÇLARI: 2+1 ve 3+1 Elazığ Merkez, Kovancılar, Karakoçan, Palu kura sonucu isim listesi sorgulama!

ELAZIĞ TOKİ KURA SONUÇLARI: 2+1 ve 3+1 Elazığ Merkez, Kovancılar, Karakoçan, Palu kura sonucu isim listesi sorgulama!

Elazığ TOKİ kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2+1 ve 3+1 sosyal konut için başvuru yapan Elazığ halkı, bugün gerçekleştirlen kura sonuçlarını araştırmaya başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Elazığ Merkez, Kovancılar, Karakoçan ve Palu ilçelerine inşaa edilecek konutlar için kuralar bugün çekiliyor. Peki, 2+1 ve 3+1 Elazığ Merkez, Kovancılar, Karakoçan, Palu kura sonucu isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:36
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ELAZIĞ TOKİ KURA SONUÇLARI: 2+1 ve 3+1 Elazığ Merkez, Kovancılar, Karakoçan, Palu kura sonucu isim listesi sorgulama!

Elazığ TOKİ kura sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022 yılı TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Elazığ'ın Merkez ilçesine 600 adet, Kovancılar ilçesine 214 adet, Karakoçan ilçesine 188 adet, Palu ilçesine ise 282 adet konut inşaa edilecek. Bu ilçelerdeki konutlar için kuralar bugün çekiliyor. Peki, 2+1 ve 3+1 Elazığ Merkez, Kovancılar, Karakoçan, Palu kura sonucu isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

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ELAZIĞ TOKİ KURA SONUÇLARI: 2+1 ve 3+1 Elazığ Merkez, Kovancılar, Karakoçan, Palu kura sonucu isim listesi sorgulama!

ELAZIĞ TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Elazığ TOKİ kura çekimi 23 Kasım Çarşamba günü saat 10.00'da başladı. Kura çekimi bugün Merkez, Kovancılar, Karakoçan ve Palu ilçelerinde yapılıyor. Aşağıdaki linke tıklayarak kura sonuçları isim listesini sorgulayabilirsiniz.

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ELAZIĞ TOKİ KURA SONUÇLARI: 2+1 ve 3+1 Elazığ Merkez, Kovancılar, Karakoçan, Palu kura sonucu isim listesi sorgulama!

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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ELAZIĞ TOKİ KURA SONUÇLARI: 2+1 ve 3+1 Elazığ Merkez, Kovancılar, Karakoçan, Palu kura sonucu isim listesi sorgulama!

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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ELAZIĞ TOKİ KURA SONUÇLARI: 2+1 ve 3+1 Elazığ Merkez, Kovancılar, Karakoçan, Palu kura sonucu isim listesi sorgulama!

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.