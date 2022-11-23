ELAZIĞ TOKİ KURA SONUÇLARI: 2+1 ve 3+1 Elazığ Merkez, Kovancılar, Karakoçan, Palu kura sonucu isim listesi sorgulama!

Elazığ TOKİ kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2+1 ve 3+1 sosyal konut için başvuru yapan Elazığ halkı, bugün gerçekleştirlen kura sonuçlarını araştırmaya başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Elazığ Merkez, Kovancılar, Karakoçan ve Palu ilçelerine inşaa edilecek konutlar için kuralar bugün çekiliyor. Peki, 2+1 ve 3+1 Elazığ Merkez, Kovancılar, Karakoçan, Palu kura sonucu isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...