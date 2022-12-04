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Emekli maaş hesaplamada yeni yöntem! SGK son dakika açıkladı! SGK 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım?

Emekli olursam ne kadar maaş alırım? sorusuna yanıt aranıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının gündeme gelmesinin ardından emekli maaşları için detaylar merak edilmeye başlandı. 1999 senesi öncesi sigortalı olanlar emeklilik hakkı kazanacak. SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli maaşı hesaplama robotu' sayesinde şimdiden emekli maaşlarını görüntüleyebiliyor. İşte, maaş hesaplama için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2022 20:53 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 20:53
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Emekli maaş hesaplamada yeni yöntem! SGK son dakika açıkladı! SSK, SGK ne kadar emekli maaşı alırım?

Son dakika emekli haberleri... Emekli maaş hesaplamada yeni yöntem. SGK son dakika açıkladı. SSK, SGK ne kadar emekli maaşı alırım? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' uygulamasını erişime açtı. Yeni uygulamayla birlikte emekli olunduğu zaman alınacak maaş miktarı kolayca görüntülenebiliyor. Emekli maaşını hesaplamak isteyenler detayları merak ediyor. İşte, SGK emekli maaşı hesaplama robotu için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaş hesaplamada yeni yöntem! SGK son dakika açıkladı! SSK, SGK ne kadar emekli maaşı alırım?

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.

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Emekli maaş hesaplamada yeni yöntem! SGK son dakika açıkladı! SSK, SGK ne kadar emekli maaşı alırım?

Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

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Emekli maaş hesaplamada yeni yöntem! SGK son dakika açıkladı! SSK, SGK ne kadar emekli maaşı alırım?

EMEKLİ OLURSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.

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Emekli maaş hesaplamada yeni yöntem! SGK son dakika açıkladı! SSK, SGK ne kadar emekli maaşı alırım?

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;

T.C Kimlik numarası,

SSK Sicil Numarası,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgileri.

'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4/A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN