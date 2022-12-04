HaberlerGaleriEmekli maaş hesaplamada yeni yöntem! SGK son dakika açıkladı! SGK 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım?
Emekli maaş hesaplamada yeni yöntem! SGK son dakika açıkladı! SGK 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım?
Emekli olursam ne kadar maaş alırım? sorusuna yanıt aranıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının gündeme gelmesinin ardından emekli maaşları için detaylar merak edilmeye başlandı. 1999 senesi öncesi sigortalı olanlar emeklilik hakkı kazanacak. SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli maaşı hesaplama robotu' sayesinde şimdiden emekli maaşlarını görüntüleyebiliyor. İşte, maaş hesaplama için detaylar...