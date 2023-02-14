Borçlar 6 ay ertelendi! Düşük faizli kredi borcu olanlar dikkat! Halkbank son dakika açıkladı! Esnaf ve sanatkârlar...

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında vatandaşın yanında yer almak adına adımlar atılmaya devam ediyor. Depremlerden zarar gören esnaf ve sanatkarların, kefalet kooperatifleri veya Halkbank'tan kullandıkları düşük faizli kredi borçları 6 ay ertelendi. İşte Halkbank tarafından yapılan açıklamanın detayları...