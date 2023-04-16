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Haberler Galeri EYT'de yeni prim gün şartı açıklandı! Çizelge güncellendi, 2000 sonrası kademeli emeklilik, staj ve 5000 prim günü! Kadın ve erkek Bağ-Kur'lu...

EYT'de yeni prim gün şartı açıklandı! Çizelge güncellendi, 2000 sonrası kademeli emeklilik, staj ve 5000 prim günü! Kadın ve erkek Bağ-Kur'lu...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası geçtiğimiz aylarda yasalaştı. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından binlerce kişi başvurularını tamamlayarak emeklilik hakkı elde etti. EYT kapsamına girmeyen 2000 sonrası sigorta girişi olanları kapsayacak düzenlemede emeklilik için birçok değişimin yaşanması bekleniyor. SSK'lılar ve Bağ-Kur'lular arasındaki 1800 günlük prim farkının da kaldırılması masada yer alıyor. Diğer yandan düzenlemede kadınların emekliliği için kapsamlı yeniliklerin olması bekleniyor. İşte yeni emeklilik düzenlemesi için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2023 17:30 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 17:30
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EYT’de yeni prim gün şartı açıklandı! Çizelge güncellendi, 2000 sonrası kademeli emeklilik, staj ve 5000 prim günü! Kadın ve erkek Bağ-Kur’lu...

EYT yasasından sonra emeklilik için yeni düzenlemelerin ayak sesleri geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik düzenlemesi için müjdeyi verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu hakkında çalışmalar başlarken, detaylar merak ediliyor. 2000 yılı sonrasında işe girenleri de kapsayan yeni düzenlemede kadınlar için büyük yenilikler olacak. İşte yeni emeklilik sistemi için son detaylar!

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EYT’de yeni prim gün şartı açıklandı! Çizelge güncellendi, 2000 sonrası kademeli emeklilik, staj ve 5000 prim günü! Kadın ve erkek Bağ-Kur’lu...

YILLARIN EYT SORUNU 'YAŞ ŞARTI' TAMAMEN KALDIRILARAK TARİHE KARIŞTI

Hükümet önce 3600 ek gösterge ardından sözleşmeli memurlara kadro ve son olarak EYT gibi büyük bir düzenlemeyi hayata geçirdi. 10 milyonu aşkın vatandaşı ilgilendiren bu kritik düzenlemeler sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Vatandaşın çözülmedik sorunu kalmayacak' parolasıyla sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ilgili Bakanlıklara talimatını verdi.

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EYT’de yeni prim gün şartı açıklandı! Çizelge güncellendi, 2000 sonrası kademeli emeklilik, staj ve 5000 prim günü! Kadın ve erkek Bağ-Kur’lu...

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

23 yıllık sorun çözülerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme çıkartıldı ve uygulanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşurken yeni bir emeklilik reformunun işareti de verilmiş oldu.

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EYT’de yeni prim gün şartı açıklandı! Çizelge güncellendi, 2000 sonrası kademeli emeklilik, staj ve 5000 prim günü! Kadın ve erkek Bağ-Kur’lu...

4 MADDE DE YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ŞİFRELERİ

Özellikle kadınların ve annelerin öne çıktığı yeni emeklilik reformu, sosyal güvenlik sistemindeki birçok sorunu da çözmüş olacak.

Ev hanımlarına prim desteği gelecek ve emeklilik yolu açılacak

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EYT’de yeni prim gün şartı açıklandı! Çizelge güncellendi, 2000 sonrası kademeli emeklilik, staj ve 5000 prim günü! Kadın ve erkek Bağ-Kur’lu...

Anne olma ve çocuk sayısına göre emeklilik yaşı geri çekilecek

Bağ-Kur ve SSK arasındaki 1800 günlük prim günü küçük esnaflar için eşitlenecek

EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için kademeli emeklilik