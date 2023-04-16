EYT'de yeni prim gün şartı açıklandı! Çizelge güncellendi, 2000 sonrası kademeli emeklilik, staj ve 5000 prim günü! Kadın ve erkek Bağ-Kur'lu...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası geçtiğimiz aylarda yasalaştı. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından binlerce kişi başvurularını tamamlayarak emeklilik hakkı elde etti. EYT kapsamına girmeyen 2000 sonrası sigorta girişi olanları kapsayacak düzenlemede emeklilik için birçok değişimin yaşanması bekleniyor. SSK'lılar ve Bağ-Kur'lular arasındaki 1800 günlük prim farkının da kaldırılması masada yer alıyor. Diğer yandan düzenlemede kadınların emekliliği için kapsamlı yeniliklerin olması bekleniyor. İşte yeni emeklilik düzenlemesi için son gelişmeler!