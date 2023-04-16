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Haberler Galeri Emekliye %70 intibak zam tablosu güncellendi! 2000 sonrası sigortalı SSK ve Bağ-Kur'lu faydalanacak! Maaşlara 1.300 TL ekleme...

Emekliye %70 intibak zam tablosu güncellendi! 2000 sonrası sigortalı SSK ve Bağ-Kur'lu faydalanacak! Maaşlara 1.300 TL ekleme...

Emekli taban maaşları 7.500 TL olarak güncellendi. Emeklilik yeni sistemi için açıklamalar peş peşe gelirken, gözler intibak düzenlemesine çevrildi. 2000 yılı ve sonrası emekliler düzenleme için atılacak adımları yakından takip ediyor. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde 5 milyonu aşkın emeklinin maaşlarında artış yaşanacak. Hal böyle olunca, "Emekli intibak düzenlemesi var mı, olacak mı? Emekli intabak zammı gelecek mi, ne kadar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, olası intibak düzenlemesi için maaş hesaplaması!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2023 18:56 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 18:56
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Emekliye %70 intibak zam tablosu güncellendi! 2000 sonrası sigortalı SSK ve Bağ-Kur’lu faydalanacak! Maaşlara 1.300 TL ekleme...

Milyonlarca emekli intibak düzenlemesi için atılacak adımları yakından takip ediyor. 3600 ek gösterge ve EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından gözler intibak düzenlemesine çevrildi. Bu bağlamda, 'Emekli intibakta son durum ne?' sorusu arama motorları üzerinden bir hayli araştırılmaya başlandı. İşte, intibak düzenlemesi için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye %70 intibak zam tablosu güncellendi! 2000 sonrası sigortalı SSK ve Bağ-Kur’lu faydalanacak! Maaşlara 1.300 TL ekleme...

TÜED GENEL BAŞKANI ERGÜN'DEN İNTİBAK TALEBİ!

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, diğer taleplerinin de karşılanmasını istedi.

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Emekliye %70 intibak zam tablosu güncellendi! 2000 sonrası sigortalı SSK ve Bağ-Kur’lu faydalanacak! Maaşlara 1.300 TL ekleme...

Dosyadaki, düşük emekli aylığının ve bayram ikramiyesinin artırılması taleplerinin, kısa sürede hayata geçirildiğini belirten Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Bilgin'e, katkılarından dolayı teşekkür etti. Kazım Ergün, şunları kaydetti:

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Emekliye %70 intibak zam tablosu güncellendi! 2000 sonrası sigortalı SSK ve Bağ-Kur’lu faydalanacak! Maaşlara 1.300 TL ekleme...

"Uzun süredir dile getirdiğimiz en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılması talebimizin karşılanmasından memnununuz. Diğer taleplerimizin de karşılanmasını bekliyoruz.

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Emekliye %70 intibak zam tablosu güncellendi! 2000 sonrası sigortalı SSK ve Bağ-Kur’lu faydalanacak! Maaşlara 1.300 TL ekleme...

Bundan sonraki süreçte, 2000'den sonra emekli olanlar için intibak, sağlıkta katkı payı ödemesinin emekliler için kaldırılması gibi taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz."