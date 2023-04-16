Emekliye %70 intibak zam tablosu güncellendi! 2000 sonrası sigortalı SSK ve Bağ-Kur'lu faydalanacak! Maaşlara 1.300 TL ekleme...

Emekli taban maaşları 7.500 TL olarak güncellendi. Emeklilik yeni sistemi için açıklamalar peş peşe gelirken, gözler intibak düzenlemesine çevrildi. 2000 yılı ve sonrası emekliler düzenleme için atılacak adımları yakından takip ediyor. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde 5 milyonu aşkın emeklinin maaşlarında artış yaşanacak. Hal böyle olunca, "Emekli intibak düzenlemesi var mı, olacak mı? Emekli intabak zammı gelecek mi, ne kadar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, olası intibak düzenlemesi için maaş hesaplaması!