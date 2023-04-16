Aile Bakanlığından kadınlara maaş desteği! SYDV'den başvuruna 1.000 TL veriliyor! PTT'den nakit çekebilirsiniz

Eşi vefat etmiş kadınlara maaş bağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor.Bakanlığın eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı bulunuyor. Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılıyor. Kadınlara yönelik 1.000 TL destek ödemesi PTT'den nakit olarak çekilebiliyor. Peki, sosyal destek ödemesi nasıl alınır, başvuru şartları neler? Eşi vefat edenlere para yardımı nasıl alınır? İşte, e-devlet başvuru ekranı!