EYT’de yeni hesap! Artık onlar da emekli olabilecek: Ev kadınları, yurt dışında olanlar...

EYT'den emekli olup işlemleri tamamlananların aylıkları yatırılmaya devam ediyor. Her başvuru için sigorta kollarından borçlanmaya kadar birçok başlıkta tek tek inceleme yapılıyor. İşlemler tamamlandığı gün hiçbir hak kaybı olmadan bayram ikramiyesi dâhil fark ve aylıklar yatıyor. Başvuruda bulunanlar aylıklarını en geç mayıs içinde ödenmiş olacak, iddia edildiği gibi eylül ayına sarkması söz konusu olmayacak. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarından normal emeklilik sürecinde olduğu gibi EYT kapsamında binlerce başvuru geliyor.