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EYT'de yeni hesap! Artık onlar da emekli olabilecek: Ev kadınları, yurt dışında olanlar...

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından başvuruda bulunan 1.6 milyon kişiden 600 bine yakınının işlemleri tamamlandı. Yurt dışında yaşayan binlerce Türk vatandaşı da bu kapsamda emekli olmak için başvuruda bulunurken, konsolosluklarda da yoğun mesai sürüyor. Yurt dışı borçlanma ile başvuranlara emekli aylığı bağlanabilmesi yaşadıkları ülkedeki sigorta kasasından güncel hizmet belgesini alıp Türkçeye çevrilen metni konsolosluğa onaylatarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletilmesi gerekiyor.

Giriş Tarihi: 25.04.2023 07:50
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EYT’de yeni hesap! Artık onlar da emekli olabilecek: Ev kadınları, yurt dışında olanlar...

EYT'den emekli olup işlemleri tamamlananların aylıkları yatırılmaya devam ediyor. Her başvuru için sigorta kollarından borçlanmaya kadar birçok başlıkta tek tek inceleme yapılıyor. İşlemler tamamlandığı gün hiçbir hak kaybı olmadan bayram ikramiyesi dâhil fark ve aylıklar yatıyor. Başvuruda bulunanlar aylıklarını en geç mayıs içinde ödenmiş olacak, iddia edildiği gibi eylül ayına sarkması söz konusu olmayacak. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarından normal emeklilik sürecinde olduğu gibi EYT kapsamında binlerce başvuru geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de yeni hesap! Artık onlar da emekli olabilecek: Ev kadınları, yurt dışında olanlar...

35 ÜLKE İÇİN GEÇERLİ

Türkiye'de hiç bir sigorta girişi olmayıp yurt dışında çalışan Türk vatandaşı borçlanma ile hizmet kazanarak EYT ile emekli olabiliyor. Türkiye'nin sosyal güvenlik anlaşması bulunan 35 ülkede yaşayan Türk vatandaşları bu haktan yararlanabiliyor. Yurt dışında yaşayan ve yurtdışında kaldıkları sürelerin Türkiye'de geçmiş sigortalılık sürelerine eklenmesini isteyen vatandaşlar tarafından yurt dışı borçlanma yapılabiliyor.

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EYT’de yeni hesap! Artık onlar da emekli olabilecek: Ev kadınları, yurt dışında olanlar...

Yurt dışında geçirdikleri süreleri Türkiye'de sigortalılık sürelerine sayılarak ortaya çıkan borcun ödenmesiyle emeklilik hakkı doğuyor. Avrupa'da yaşayıp hiçbir işte çalışmayan ev kadınları da yurt dışı borçlanması yapabiliyor. Türkiye'de sigorta girişi olmayıp yurt dışında 25 yıl çalışan bir Türk vatandaşı borçlanma ile Türkiye'de çalışır gibi hizmet kazanıp EYT'li olabilir. Geçen yıl günlük 96 lirayla borçlanılırken bu yıl 150 lira ile borçlanarak yurtdışı borçlanma yapılabiliyor.

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EYT’de yeni hesap! Artık onlar da emekli olabilecek: Ev kadınları, yurt dışında olanlar...

GÜNCEL HİZMET BELGESİ ZORUNLU

Borçlanmanın yapılması için sürelerin sağlanması ve yazılı talebin yapılması zorunluluğu bulunuyor. Önceden ya da yasa çıktıktan sonra yurtdışı borçlanmaya gidip EYT'ye başvuranların bulunduğu ülkede güncel hizmet belgesi alması zorunlu bulunuyor.

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EYT’de yeni hesap! Artık onlar da emekli olabilecek: Ev kadınları, yurt dışında olanlar...

Türkiye'deki çalışmalarıyla emekli olan biri yurt dışında çalışmaya başladığında Türkiye'den aldığı aylık kesilmiyor. Ancak yurt dışı süresini borçlanarak emekli olanlar yurt dışında çalışmaya başladığında emekli aylığı kesiliyor. 3201 sayılı kanun uyarınca yurt dışında çalıştıkları ya da sosyal yardım aldıkları müddetçe Türkiye'den emekli aylığı alamıyor. Bu nedenle yaşanan ülkedeki sigorta kasasından bu hizmet belgesi isteniyor.