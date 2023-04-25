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Haberler Galeri AÇIKLAMA GELDİ! Motorin fiyatlarında indirimle tablo değişti! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar oldu?

AÇIKLAMA GELDİ! Motorin fiyatlarında indirimle tablo değişti! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar oldu?

"Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Brent tarafındaki geri çekilmeyle beraber akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta yeni indirim geldi. Peki, benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 09:04
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AÇIKLAMA GELDİ! Motorin fiyatlarında indirimle tablo değişti! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar oldu?

Motorin fiyatlarında indirimle tablo değişti! "Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Brent tarafındaki geri çekilmeyle beraber akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde akaryakıta indirim geldi. Peki, Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar oldu?

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AÇIKLAMA GELDİ! Motorin fiyatlarında indirimle tablo değişti! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar oldu?

PETROL DAHİL PİYASALARIN GÖZÜ KULAĞI FED'DE

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede atacağı adımlar yatırımcıların odağında yer almayı sürdürürken bankanın piyasa beklentilerinden daha fazla faiz artışına gidilebileceğine yönelik endişeler risk iştahını olumsuz etkiliyor.

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AÇIKLAMA GELDİ! Motorin fiyatlarında indirimle tablo değişti! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar oldu?

Geçen hafta sözle yönlendirmelerde bulunan Fed üyeleri, büyük oranda "şahin" duruşlarını korurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bununla birlikte haziran toplantısına ilişkin öngörülerin belirsiz kalmaya devam etmesi, pay piyasalarının yön bulmasını zorlaştırıyor.

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AÇIKLAMA GELDİ! Motorin fiyatlarında indirimle tablo değişti! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar oldu?

BENZİN VE MAZOT FİYATI İÇİN FED NEDEN ÖNEMLİ?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için doğrudan belirleyici olduğundan petrol fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Peki Fed faiz kararı brent petrolü nasıl etkiliyor?

Fed'in para politikasında sıkı adımlar atması yani beklenenden daha şahin duruşla beraber faizi artırması ekonomiyi soğutacağından petrol talebini kısıyor. Bu durum petrol varil fiyatında geri çekilmeleri beraberinde getiriyor. Tersi durumda ise petrol fiyatı yükseliyor.

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AÇIKLAMA GELDİ! Motorin fiyatlarında indirimle tablo değişti! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar oldu?

Fed'in para politikalarına ilişkin belirsizlikler yeni haftanın ilk gününde emtia fiyatlarını baskılarken, Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda yüzde 1,2 azalışla 80,5 dolardan, altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.978 dolardan alıcı buluyor.

MOTORİN FİYATLARI İÇİN YENİ İNDİRİM HABERİ VAR

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 21 Nisan tarihinde 0,91 TL'lik bir indirim geldi. 25 Nisan salı gününden geçerli olmak üzere de 0,47 TL'lik yeni bir indirim yapıldı.