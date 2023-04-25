AÇIKLAMA GELDİ! Motorin fiyatlarında indirimle tablo değişti! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar oldu?

"Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Brent tarafındaki geri çekilmeyle beraber akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta yeni indirim geldi. Peki, benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar oldu?