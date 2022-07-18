450-550-600 TL destek veriliyor! Aile Destek Programı paraları ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvuru linki!

Aile Destek Programı ödemeleri en zaman? 15 milyar TL'lik Aile Destek Paketi'ne başvuru yapan vatandaşlar, söz konusu ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvuruların sonuçları hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Ödemeler, ihtiyaç sahibi hanelerin gelir durumlarına göre aylık 450-550- 600 lira olarak veriliyor. İlk ödemeler bayram öncesi yapıldı. Peki, Aile Destek Programı paraları ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 18.07.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 13:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL