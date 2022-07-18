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Haberler Galeri 450-550-600 TL destek veriliyor! Aile Destek Programı paraları ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvuru linki!

450-550-600 TL destek veriliyor! Aile Destek Programı paraları ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvuru linki!

Aile Destek Programı ödemeleri en zaman? 15 milyar TL'lik Aile Destek Paketi'ne başvuru yapan vatandaşlar, söz konusu ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvuruların sonuçları hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Ödemeler, ihtiyaç sahibi hanelerin gelir durumlarına göre aylık 450-550- 600 lira olarak veriliyor. İlk ödemeler bayram öncesi yapıldı. Peki, Aile Destek Programı paraları ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 13:13
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450-550-600 TL destek veriliyor! Aile Destek Programı paraları ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvuru linki!

Aile Destek Programı paraları ne zaman yatacak? 4 milyon haneye yönelik verilecek Aile Destek Paketi ödemelerinde başvurular devam ediyor. 450-550-600 lira destek ödemeleri 12 boyunca yapılacak. Söz konusu ödemelerin ilki bayram öncesi yapıldı. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik yapılan destek ödemesine ilişkin bazı sorular gündeme geldi. Peki, Aile Destek Programı paraları ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvuru nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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450-550-600 TL destek veriliyor! Aile Destek Programı paraları ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvuru linki!

AİLE DESTEK PROGRAMI PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Başvuru yapan vatandaşların e-Devlet üzerinden başvuru durumunu kontrol etmeleri gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

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450-550-600 TL destek veriliyor! Aile Destek Programı paraları ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvuru linki!

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

27 Haziran'da başlayan Aile Desteği Paketi'ne başvurular, e-Devlet üzernden alınıyor. e-Devlet'i olmayan vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuru yapılabilecek.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU LİNKİ!

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450-550-600 TL destek veriliyor! Aile Destek Programı paraları ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvuru linki!

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İhtiyaç sahibi herkes destekten yaralanacak. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da destekten faydalanacak. Hiçbir sosyal yardımdan faydalanamayan vatandaşlar da başvuru yapabilecek.

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450-550-600 TL destek veriliyor! Aile Destek Programı paraları ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvuru linki!

DESTEK KAÇ KEZ VERİLECEK?

Destek 12 ay boyunca düzenli olarak verilecek.