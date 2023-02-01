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Haberler Galeri Benzine indirim var mı? 2 Şubat'ta benzine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzine indirim var mı? 2 Şubat'ta benzine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzine indirim gelecek mi, sorusu araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, 2 Şubat'ta motorin grubunda 1 lira indirim uygulanacak. Motorine gelecek indirim açıklamasının ardından benzin grubunda da herhangi bir fiyat değişikliği olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine indirim var mı? 2 Şubat'ta benzine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 01.02.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 16:37
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Benzine indirim var mı? 2 Şubat’ta benzine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzine indirim var mı, sorusu günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatında yaşanan gelişmelerle akaryakıt fiyatlarında da değişiklikler yaşanıyor. 2 Şubat'ta motorine 1 lira indirim beklendiği yönünde çıkan haberlerin ardından gözler benzine çevrildi. Araç sahipleri benzin fiyatlarında indirim olup olmayacağını araştırıyor. Peki, benzine indirim var mı? 2 Şubat'ta benzine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Ayrıntılar haberimizde...

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Benzine indirim var mı? 2 Şubat’ta benzine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, benzin fiyatlarında herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. 2 Şubat'ta motorin grubunda 1,02 TL indirim uygulanacak.

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Benzine indirim var mı? 2 Şubat’ta benzine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

01 Şubat İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 21.09 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 23.46 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.89 TL

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Benzine indirim var mı? 2 Şubat’ta benzine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

01 Şubat Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 21.31 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.72 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.89 TL

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Benzine indirim var mı? 2 Şubat’ta benzine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

01 Şubat İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 21.25 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.78 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.69 TL