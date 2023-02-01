Benzine indirim var mı? 2 Şubat'ta benzine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzine indirim gelecek mi, sorusu araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, 2 Şubat'ta motorin grubunda 1 lira indirim uygulanacak. Motorine gelecek indirim açıklamasının ardından benzin grubunda da herhangi bir fiyat değişikliği olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine indirim var mı? 2 Şubat'ta benzine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 01.02.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 16:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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