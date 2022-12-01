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Haberler Galeri Emekli zammı 2023 son dakika! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur, Emekli sandığı maaş zammı yüzde kaç olacak?

Emekli zammı 2023 son dakika! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur, Emekli sandığı maaş zammı yüzde kaç olacak?

Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Asgari ücret, memur ve emeklinin maaşlarına önümüzdeki ay zam uygulanacak. Hal böyle olunca emekli maaşları ne kadar olacak? sorusuna yanıt arnanıyor. İşte, emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur, Emekli sandığı maaş zammı yüzde kaç olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022 20:23
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Emekli zammı 2023 son dakika! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur, Emekli sandığı maaş zammı yüzde kaç olacak?

Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur, Emekli sandığı maaş zammı yüzde kaç olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekliye Ocak 2023'te yüzde kaç zam geleceği ve yeni yılda emeklinin ne kadar maaş alacağına dair ipuçları geldi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından zam oranları duyurulacak. İşte, Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur, Emekli sandığı maaş zammı yüzde kaç olacak?

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Emekli zammı 2023 son dakika! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur, Emekli sandığı maaş zammı yüzde kaç olacak?

SGK, Bağkur ve memur emeklileri için maaş zam oranı yeni yılın yaklaştığı şu günlerde merak ediliyor. Ekim ayı enflasyonunun duyurulmasıyla beraber SSK, Bağkur ve memur emekli maaşı zam oranları son şeklini aldı.

Yapılan hesaplamalar göz önünde bulundurulduğunda memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kurlulardan 1 puan daha fazla zam alacak. Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek.

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Emekli zammı 2023 son dakika! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur, Emekli sandığı maaş zammı yüzde kaç olacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim'de enflasyon aylık yüzde 3,54, yıllık yüzde 85,51 oldu.

Böylece memur ve emeklilerin alacakları zam farkları da netleşmeye başladı. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacakları 4 aylık zam oranı belli oldu.

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Emekli zammı 2023 son dakika! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur, Emekli sandığı maaş zammı yüzde kaç olacak?

TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon oranlarının kümülatif hesaplanmasıyla ortaya çıkan oran maaşlara zam olarak yansıyacak.

Buna göre 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplaması sonucu memur ve memur emeklileri yüzde 11,84, SSK ve Bağ-Kurlular da yüzde 10,84 oranında zammı şimdiden hak etmiş durumda. Ancak Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları açıklandığında maaş zam oranı da değişmiş olacak.

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Emekli zammı 2023 son dakika! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur, Emekli sandığı maaş zammı yüzde kaç olacak?

2023 EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacağı zamlar net olarak 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla belirlenecek.

Bu tarihten önce hesaplanan zam oranları sadece açıklandığı ay itibarıyla bilgilendirici oluyor.

İŞTE TABAN AYLIKLAR

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK

Mevcut maaş: 3.500,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.132,10 TL

Mevcut maaş: 3.600,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.250,16 TL