01 Aralık 2022, Perşembe
Emekli zammı 2023 son dakika! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur, Emekli sandığı maaş zammı yüzde kaç olacak?
Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Asgari ücret, memur ve emeklinin maaşlarına önümüzdeki ay zam uygulanacak. Hal böyle olunca emekli maaşları ne kadar olacak? sorusuna yanıt arnanıyor. İşte, emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur, Emekli sandığı maaş zammı yüzde kaç olacak?
Giriş Tarihi: 01.12.2022 20:23
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