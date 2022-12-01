Emekli zammı 2023 son dakika! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur, Emekli sandığı maaş zammı yüzde kaç olacak?

SGK, Bağkur ve memur emeklileri için maaş zam oranı yeni yılın yaklaştığı şu günlerde merak ediliyor. Ekim ayı enflasyonunun duyurulmasıyla beraber SSK, Bağkur ve memur emekli maaşı zam oranları son şeklini aldı.

Yapılan hesaplamalar göz önünde bulundurulduğunda memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kurlulardan 1 puan daha fazla zam alacak. Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek.