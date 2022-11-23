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Haberler Galeri TOKİ Adıyaman kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ

TOKİ Adıyaman kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca kişi kura sonuçlarına odaklanmış durumda. Adıyaman TOKİ kura çekimi tarihi ve saati belli oldu. 2 bin 650 konutun hak sahibini bulacağı Adıyaman TOKİ kura çekimi canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak. Peki,TOKİ Adıyaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 23.11.2022 21:55 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 22:06
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TOKİ Adıyaman kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş, kura çekimi sonuçlarını bekliyor. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekildi. Peki, TOKİ Adıyaman kura sonuçları ne zaman açılanacak, isim listesi belli oldu mu? İşte, yanıtı....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Adıyaman kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 9 ilçede toplamda 2 bin 650 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Adıyaman kura çekilişi 24 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

24 Kasım 2022 Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak kura çekimi, Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak.

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TOKİ Adıyaman kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

2022 TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekimini canlı olarak izleyemeyecek olan kişiler ise çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulama yapabilecekler.

TOKİ ERZURUM KURA SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

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TOKİ Adıyaman kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ ADIYAMAN KONUTLARI NEREDE, HANGİ İLÇEDE?

TOKİ Adıyaman evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

ADIYAMAN MERKEZ 500 SOSYAL KONUT 24.11.2022 / 10:00 Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu.

ADIYAMAN KAHTA 300 SOSYAL KONUT 24.11.2022 / 10:00.

ADIYAMAN BESNİ 500 SOSYAL KONUT PROJESİ 24.11.2022 / 10:00.

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TOKİ Adıyaman kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

ADIYAMAN GÖLBAŞI 270 SOSYAL KONUT PROJESİ 24.11.2022 / 10:00.

ADIYAMAN ÇELİKHAN 500 SOSYAL KONUT PROJESİ 25.11.2022 / 10:00.

ADIYAMAN SİNCİK 260 SOSYAL KONUT 25.11.2022 / 10:00.