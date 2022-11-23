TOKİ Adıyaman kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca kişi kura sonuçlarına odaklanmış durumda. Adıyaman TOKİ kura çekimi tarihi ve saati belli oldu. 2 bin 650 konutun hak sahibini bulacağı Adıyaman TOKİ kura çekimi canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak. Peki,TOKİ Adıyaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 23.11.2022 21:55 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 22:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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