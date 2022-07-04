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Haberler Galeri Bedelli askerlik zammı son dakika: 2022 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz-Aralık döneminde...

Bedelli askerlik zammı son dakika: 2022 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz-Aralık döneminde...

Bedelli askerlik ücreti ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bedelli askerliğe başvuru yapacak olan vatandaşlar, Temmuz-Aralık döneminde geçerli başvuru ücretinin ne kadar olacağını araştırıyor. 2022'nin ikinci altı ayında geçerli olacak memur maaş zammının belli olmasının ardından, memur maaş katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, bedelli askerlik zammı açıklandı mı? 2022 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2022 17:22 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 17:22
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Bedelli askerlik zammı son dakika: 2022 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz-Aralık döneminde...

Bedelli askerlik ücreti 2022 Temmuz zammı ne kadar? Her yıl Ocak ve Temmuz dönemlerinde memur maaş katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından 2022 Temmuz-Ocak döneminde geçerli olacak bedelli askerlik ücretinin açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, 2022 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz-Aralık döneminde bedelli askerliğe başvuranlar ne kadar ücret ödeyecek? İşte son gelişmeler...

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Bedelli askerlik zammı son dakika: 2022 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz-Aralık döneminde...

2022 TEMMUZ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına göre belirleniyor. 2022'nin ikinci altı ayında geçerli olacak memur maaşlarına yüzde 61,69 zam yapıldı. Buna göre, yılın ilk yarısı için 56.500 TL olarak belirlenen bedelli askerlik ücretinin Temmuz-Aralık dönemi için 80 bin liraya ulaşması bekleniyor. Kesin rakamlar, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından birkaç gün içerisinde duyurulacak.

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Bedelli askerlik zammı son dakika: 2022 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz-Aralık döneminde...

BEDELLİ ÜCRETİ NEREYE YATIRILIYOR?

Başvuruları uygun görülenler ödemelerini, bir defada Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, defterdarlıklar ve defterdarlıklara bağlı malmüdürlüklerine T.C. Kimlik numarası beyan ederek yatırabilecekler.

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Bedelli askerlik zammı son dakika: 2022 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz-Aralık döneminde...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIYOR?

Bedelli askerlik başvuruları ile ilgili herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmuyor. Ancak, Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci Maddesi gereğince içinde bulunulan yılın 31 Aralık tarihi mesai bitimine kadar yoklama işleminin tamamlanması ve bedelin başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde, son ödeme tarihinden önce sınıflandırılmanız durumunda ise bakaya kalma tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

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Bedelli askerlik zammı son dakika: 2022 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz-Aralık döneminde...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,