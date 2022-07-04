Bedelli askerlik zammı son dakika: 2022 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz-Aralık döneminde...

Bedelli askerlik ücreti 2022 Temmuz zammı ne kadar? Her yıl Ocak ve Temmuz dönemlerinde memur maaş katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından 2022 Temmuz-Ocak döneminde geçerli olacak bedelli askerlik ücretinin açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, 2022 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz-Aralık döneminde bedelli askerliğe başvuranlar ne kadar ücret ödeyecek? İşte son gelişmeler...