04 Temmuz 2022, Pazartesi
Bedelli askerlik zammı son dakika: 2022 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz-Aralık döneminde...
Bedelli askerlik ücreti ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bedelli askerliğe başvuru yapacak olan vatandaşlar, Temmuz-Aralık döneminde geçerli başvuru ücretinin ne kadar olacağını araştırıyor. 2022'nin ikinci altı ayında geçerli olacak memur maaş zammının belli olmasının ardından, memur maaş katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, bedelli askerlik zammı açıklandı mı? 2022 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 04.07.2022 17:22 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 17:22
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